La Plaza del Dos de Mayo, entre basura, drogas, abandono y un cambio que parece llegar

María Alonso |

Madrid (EFE).- Mientras los niños juegan en el parque antes de entrar a clase, en la Plaza del Dos de Mayo una persona sin hogar duerme en la casita infantil. Al lado, latas y bolsas de basura. Aunque la situación en la plaza parece haber empezado a mejorar estas últimas semanas, vecinos y comerciantes denuncian un “absoluto abandono” desde hace años.

“Hace un mes apuñalaron a un hombre, hay muchos vagabundos, suciedad, trapicheos, huele mal… Y hemos visto guarrerías de todo tipo por la noche”, cuenta a EFE una vecina mientras pasea a su perro frente al Colegio Pi i Margall, ubicado en este espacio del barrio de Malasaña.

Joaquín, propietario de una tienda en la plaza desde hace más de diez años, explica que el deterioro incrementó en la pandemia. Asegura que antes había “mucha vida de barrio”, gente joven, niños y mercadillos cada semana.

Varias personas pasan el rato en la Plaza del Dos de Mayo. EFE/María Alonso Martos

“En los últimos meses lo que hay son muchas broncas, suciedad… Estamos indignados todos. No tiene nada que ver con el rollo de barrio alternativo que había hace unos años. Eso ha desaparecido. Y, claro, con esta situación de absoluto abandono, todos los comercios vendemos sensiblemente menos que hace unos años”, lamenta.

El dueño de otro local añade que estos últimos días han visto una mayor presencia policial en la zona, pero la realidad en la plaza sigue siendo “bastante desagradable” sobre todo por las noches y los fines de semana, cuando dice que es frecuente ver gente esnifando cocaína o pinchándose heroína.

El colegio Pi i Margall critica el ambiente inapropiado para los niños

El presidente del AMPA del colegio Pi i Margall, Nacho Casillas, explica a EFE que el ambiente de la plaza está “lejos” de ser el más adecuado para los niños.

“La gente se orina en los parques infantiles, duerme dentro de las casitas de los niños, increpa a los padres y las madres…”, indica.

Comenta que, además, es frecuente encontrar cristales, colillas, excrementos y orines y hasta jeringuillas.

Varias latas de cerveza en el suelo de la Plaza del Dos de Mayo. EFE/María Alonso Martos

No obstante, afirma que en estas últimas semanas han empezado a ver una cierta mejoría: el Ayuntamiento ha limpiado los grafitis de parte de la fachada del colegio, observan una mayor presencia policial en la zona y han colocado unos bolardos para evitar que los VTC caigan por las escaleras de la plaza.

Por ello, dice, han decidido dar “un voto de confianza” al Ayuntamiento.

“Hechos aislados” según el Ayuntamiento

El concejal del distrito Centro, Carlos Segura, afirma a EFE que la situación en la plaza realmente no ha empeorado en los últimos años y que no hay un problema de inseguridad, sino que el apuñalamiento que ocurrió hace poco más de un mes fue un “hecho aislado”.

“Yo creo que no ha empeorado la situación. Lo que pasa es que hubo un hecho aislado. Dos personas que se conocían y, por un tema de ellos, uno apuñaló al otro. No ha habido más hechos notorios, por eso sigo pensando que no hay un problema de inseguridad en la Plaza del Dos de Mayo”, explica.

En cualquier caso, cuenta que han reforzado la seguridad en la zona, ya que los jueves, viernes y fines de semana hay una patrulla de la Policía Municipal en la plaza.

“Volvemos a reclamar que la delegación del Gobierno arrime el hombro y la Policía Nacional nos ayude a dar más seguridad a los vecinos de la plaza del Dos de Mayo”, asevera el concejal.

Respecto a la limpieza, indica que lo primero que hicieron el pasado mes fue una limpieza integral y recuerda que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha presentado ya la nueva patrulla que va a combatir los grafitis del barrio en los próximos años.