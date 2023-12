Torrejón de Ardoz (EFE).- El reconocido Parque Europa de Torrejón ha ampliado su colección de monumentos del Viejo Continente con una nueva réplica procedente de Suecia, instalada en la zona verde, en concreto frente a la Plaza de España, tanto por el Ayuntamiento de la ciudad como por IKEA.

El original está situado en Karesuando, la localidad más septentrional de Suecia, e indica las distancias a diferentes puntos emblemáticos del mundo. En la réplica se han calculado las distancias de diferentes ciudades hasta Torrejón de Ardoz.

“Esta nueva adquisición ha sido posible gracias a IKEA, la popular empresa sueca que el pasado mes de abril abrió uno de sus establecimientos comerciales en Torrejón de Ardoz”, ha explicitado el Consistorio en una nota de prensa.

La pieza ha sido inaugurada con motivo de Santa Lucía, la fiesta tradicional sueca que da la bienvenida a las navidades, la réplica del “Monument of the Northernmost of Sweden”, la nueva adquisición con la que cuenta esta emblemática zona verde y de ocio y que se suma a los 18 monumentos europeos y un fragmento original del Muro de Berlín que ya posee.

“Hoy es un día feliz para Torrejón de Ardoz, porque seguimos enriqueciendo nuestro querido Parque Europa con una nueva réplica de un monumento”, ha indicado el alcalde, Alejandro Navarro.

Además, el primer edil ha recordado que “el Parque Europa se creó hace 13 años sobre una zona marginada que desde hacía más de 40 años estaba llena de infraviviendas y escombreras que nos avergonzaban y ha pasado a convertirse en un destino turístico que visitan cada año cientos de miles de personas”.