Madrid (EFE).- Un año después de que terminara el plazo para poner en marcha las zonas de bajas emisiones (ZBE) en localidades de más de 50.000 habitantes, 17 de los 24 municipios madrileños que tienen la obligación de tener al menos una activa siguen sin ellas y cuatro ni siquiera han iniciado los trámites.

Así se refleja en el mapa sobre las situación de las ZBE del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), que muestra todos los municipios y territorios insulares obligados; establece tres categorías de ZBE en función de su nivel de implantación (vigentes, en trámite o pendientes); y muestra que algo parecido ocurre en el resto del país.

De los 151 municipios españoles (incluidos los madrileños) que tenían la obligación de tener al menos una zona de bajas emisiones, solo 15 tienen al menos una ZBE en vigor mientras que 28 aún está en la casilla de pendientes; el resto está en la fase de tramitación.

Al grupo de cumplidores de la región de Madrid, en el que solo estaban Madrid capital y Rivas Vaciamadrid, se ha unido Torrejón de Ardoz.

En el extremo opuesto figuran Aranjuez, Arganda del Rey, Coslada y Valdemoro, según el Miteco.

Aranjuez y Valdemoro tienen gobiernos de coalición de PP y Vox; en Arganda gobierna el PP, y en Coslada lo hace el PSOE.

Aranjuez

En la ciudad ribereña, el Gobierno municipal indicó hace unos meses que su localidad es “bastante peculiar” al ser el término más meridional y el segundo en superficie de la región (201 km2), además de contar con casi 30.000 árboles.

No obstante, el Ejecutivo municipal aseguró que están trabajando desde la Policía Local y con diferentes empresas en la implantación de una futura zona de bajas emisiones, aunque considera que no llegan a niveles altos de contaminación.

Además, añade que serán “totalmente quirúrgicos” en la implantación de la futura ZBE, por lo que han encargado un estudio para analizar la situación para que sea lo “más fidedigna” a las necesidades de Aranjuez y “no restrinja la libertad de movimiento de los vecinos”.

Arganda del Rey

En Arganda, según fuentes municipales consultadas por EFE, el Ayuntamiento considera que no existe “posibilidad real” de implantar una ZBE por la configuración de su casco urbano.

Tras señalar que van a responder a la solicitud de información del Defensor del Pueblo sobre este asunto, las mismas fuentes han asegurado, sin embargo, que no existe una negativa a implantar la ZBE, pero defienden que “debe estudiarse” caso por caso y no establecer la norma únicamente por la población.

Coslada

En Coslada, fuentes municipales han asegurado a EFE que están “ultimando” el proyecto de la zona de bajas emisiones y que empezará a tramitarse “en breve”. El objetivo del equipo de gobierno es que la zona esté en marcha el 1 de enero de 2025.

Según las mismas fuentes, la contaminación en Coslada se debe principalmente a factores externos, y citan que está cerca de la capital, del aeropuerto de Barajas y de centros de logística; pero sostienen que el Ayuntamiento va a hacer “lo que esté en su mano” para mejorar la calidad del aire y en esta línea la zona de bajas emisiones “va a jugar un papel fundamental”.

Valdemoro

Y en Valdemoro, el alcalde de la localidad, David Conde (PP), ha señalado a Efe que cuando llegaron al Gobierno municipal, en junio pasado, el asunto estaba “muy verde”, pero en los últimos meses se ha constituido una Mesa de Movilidad donde, con todas las partes implicadas, están trabajando en “aterrizar” la norma al municipio.

Conde ha hecho hincapié en que el casco histórico de Valdemoro está “pegado” a la autovía A-4, por lo que es una situación “peculiar” que hay que estudiar, ya que aunque se implante una ZBE a escasos metros de la autovía, los niveles de polución “siempre serían altos”.

“Un pico más o menos alto de contaminación en la ciudad va a ser difícil de controlar y requiere de un estudio específico, porque los medidores siempre van a dar altas emisiones, aunque impidamos que los vehículos circulen en una determinada zona”, ha argumentado el alcalde, quien ha detallado que por la A-4 pasan 120.000 vehículos diarios, 20.000 de ellos pesados.

Aún así, afirma que no quieren saltarse la ley, pero que hay que estudiar la manera de “aterrizar una ley muy genérica” en un municipio con las peculiaridades de Valdemoro, para no implantar una ZBE que vaya “contra los propios vecinos”.

Los que han hecho los deberes

Más allá de la capital, donde a las ZBE de Distrito Centro y Plaza Elíptica se ha sumado ahora una nueva restricción al tráfico rodado en todo el término municipal, incluido el exterior de la M-30, solo Rivas-Vaciamadrid y Torrejón de Ardoz tienen en vigor zonas de bajas emisiones en la región.

En Rivas, la ZBE es en entornos escolares exclusivamente. Y en Torrejón, la ZBE está en fase de implementación y delimitada, según la ordenanza municipal, entre las avenidas Virgen de Loreto, Constitución, Fronteras y calle Madrid.

El resto de municipios presenta proyectos en fase de desarrollo, planes que verán la luz previsiblemente durante este año.