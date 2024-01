Cracovia (Polonia) (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado este domingo el campo de exterminio nazi de Auschwitz, de cuya liberación se celebra en una semana el 79º aniversario, en la segunda jornada de su viaje a Polonia.

Ayuso ha declarado a su llegada al Museo Memorial Auschwitz-Birkenau que “no debemos olvidar cómo se perdió la dignidad” en el lugar donde murieron 1,3 millones de personas, la mayoría de ellos judíos.

“Es importante, es algo que no debemos olvidar, que no hace tanto, y no muy lejos, sucedió algo como esto, donde se perdió la dignidad y se cometieron verdaderas atrocidades contra la libertad y contra la vida”, ha afirmado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El campo de Auschwitz, situado a unos 66 kilómetros de Cracovia (sur), es un punto emblemático del Holocausto judío y el lugar donde se produjo el mayor exterminio planificado por parte de los nazis.

Apoyo al pueblo hebreo y al Estado israelí

Díaz Ayuso, que inició ayer sábado su viaje con una visita a un museo sobre la vida judía en Varsovia, homenajeará hoy a las víctimas y supervivientes de Auschwitz, a pocos días de los actos oficiales que conmemorarán la liberación del campo el 27 de enero de 1945.

La presidenta regional tiene previsto asistir mañana lunes a un simposio auspiciado por la Asociación Judía Europea (EJA) que analizará el antisemitismo en internet y en el que participarán entre otras personalidades, el magnate estadounidense Elon Musk.

En declaraciones recientes, Díaz Ayuso ha mostrado su apoyo al pueblo hebreo y al Estado de Israel, al que calificó de “la gran democracia de Oriente Medio” y en febrero del año pasado hizo su segunda visita oficial a ese país, donde se entrevistó con el presidente Isaac Herzog.