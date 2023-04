Elche (Alicante) (EFE).- Miles de ilicitanos han salido a la calle esta mañana con las tradicionales palmas blancas para acompañar a Jesús Triunfante durante la celebración del Domingo de Ramos en Elche, Fiesta de Interés Turístico Internacional desde 1997, y que marca el inicio de la Semana de Pasión.

El buen tiempo ha acompañado en esta mañana de abril, en la que más de 60.000 personas han formado parte de la multitudinaria procesión de Domingo Ramos donde los ilicitanos estrenan sus mejores galas, ya que según el refrán “Diumenge de Rams, qui no estrena no té mans” (Domingo de Ramos, quien no estrena no tiene manos).

Minutos antes del inicio de la procesión, se ha realizado la tradicional bendición de las palmas en un altar levantado en el Paseo de la Estación, junto al Parque Municipal. A este rito se une la costumbre de colgar de los balcones de las casas las palmas bendecidas, como símbolo de protección durante todo el año.

El mar de palmas al ritmo de los tambores de la Caridad y la banda de Cornetas de la Samaritana ha partido con miembros de las cofradías y hermandades, entidades culturales de la ciudad y la corporación municipal, además de las palmas artesanas participantes en el concurso de palma blanca en las diferentes modalidades.

DOMINGO DE RAMOS: UNA CELEBRACIÓN EMBLEMÁTICA

Junto a los miembros de la corporación municipal ha procesionado este año el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, quién ha destacado que el Domingo de Ramos es una celebración “emblemática” en Elche y que está en el “alma” de todos los ilicitanos.

Este año también ha desfilado una reproducción de la palma rizada pintada por el autor José María López Mezquita en un cuadro dedicado a la celebración del Domingo de Ramos de Elche de 1930.

Este año, el trono de Jesús Triunfante, adornado con la tradicional palma blanca, ha sido portado a hombros por una plantilla de costaleros y costaleras de las diferentes cofradías y hermandades de la ciudad. Cerraba la procesión la Agrupación Musical San Miguel Arcángel de Pulpí (Almería).

El Domingo de Ramos de Elche fue declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional en 1997, pero su primer conocimiento es de 1371, según documentos del Archivo Municipal de la ciudad.

ELABORACIÓN DE LA PALMA BLANCA

El comercio de la palma está recogido en una noticia de los libros del Cabildo de 1429, y son los abuelos y padrinos, según la tradición, los encargados de comprarla a los más pequeños, bien lisa o rizada, desde unos pocos centímetros hasta las más altas que superan los 3 metros.

En Elche existen cerca de una decena de talleres y particulares que trabajan en la elaboración, que requiere de un proceso de conservación de la palmera y de las palmas que dura todo el año, para conseguir el singular color amarillo que permite su trenzado.

Por estas fechas se comienza a cerrar el ojo de la palmera con cuerdas artesanas en forma de cono para evitar el proceso de fotosíntesis y mantener el color blanquecino, y meses después se cubren con una caperuza negra, que permite recibir algo de luz para que los ejemplares sigan creciendo.

A partir del mes de octubre y hasta enero se realiza el corte de las palmas, y a continuación se lleva a cabo un proceso de selección por medidas y calidades, se cepillan y se introducen en piscinas con cloro y agua para blanquearlas.

Las palmas se conservan en cámaras con azufre hasta su envío como palma lisa o hasta el inicio del trenzado de cara al Domingo de Ramos.

200.000 PALMAS BLANCAS AL AÑO

Cada año se producen aproximadamente 200.000 palmas blancas y una gran parte dirigidas fuera de Elche. Desde hace siglos, y por encargo del consistorio ilicitano, se hacen entrega a personalidades ilustres, este año al Papa Francisco, los Reyes de España, el presidente del Gobierno y de la Generalitat Valenciana.

El día antes del Domingo de Ramos tiene lugar el Concurso de Palma Blanca, un certamen en el que se presentan las mejores obras de palma en las modalidades de miniatura, artesanía, solapa y taller de artesanía.