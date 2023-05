Begoña Carrasco (PP): Castellón es un diamante por descubrir

Castelló (EFE).- La candidata del PP a la alcaldía de Castelló, Begoña Carrasco (Castelló, 1979), explica a EFE que es una persona de “distancias cortas” y de hablar con la gente, que utiliza las redes sociales como “un gran escaparate” y que Castellón “es un diamante por descubrir”.



Licenciada en Derecho, Carrasco llegó al Ayuntamiento de Castelló en 2011, asumió en 2015 la portavocía de su grupo en la oposición tras la dimisión de Alfonso Bataller y este 28 de mayo opta por segunda vez a desbancar al PSPV-PSOE en la alcaldía, al frente de una lista con nombres renovados.

Castelló en una frase



PREGUNTA: Defina su ciudad en una frase.



RESPUESTA: La millor terreta del món. Sin lugar a dudas. La calidad de vida de la que gozamos es un privilegio, y no nos damos cuenta de ello hasta que nos alejamos de nuestra tierra. Una ciudad tranquila, amable, en un lugar privilegiado, ya que tenemos mar pero estamos al lado de la montaña, con parajes extraordinarios, con 300 días de sol.

Castellón es un diamante por descubrir. Eso sí, los servicios son mejorables, y por eso me presento a las elecciones, para cambiar las cosas, porque el margen de mejora es muy amplio.



P: Si gana y se convierte en alcaldesa, su primera medida sería…



R: Permítame que sean dos: la primera, bajarle los impuestos a los castellonenses porque lo están pasando muy mal, y paralelamente, y de manera simbólica, la segunda devolverle el doble topónimo a la ciudad, para que se llame Castellón y Castelló, como muestra de libertad.



P: Tres palabras con las que le gustaría que se definiera a su ciudad al final de su mandato.



R: Progreso, orgullo, capitalidad.

Una serie rodada de Castelló



P: ¿Qué serie le gustaría que se rodara en su ciudad?



R: ‘Juego de Tronos’. Por ser una superproducción que ha hecho historia y ser de una calidad incuestionable. Castellón también tiene castillo, dragones, seres mitológicos, tierras altas y llanos… Podría darnos para una serie con escenarios y personajes de la ‘terreta’, ja ja ja.



P: ¿Es una persona activa en redes sociales? ¿Cuál prefiere?



R: Soy una persona que sigue las redes sociales y participa de ellas. Reconozco que es un poco obligada por mi profesión y como gran escaparate para mostrar a los castellonenses mi trabajo y mi proyecto de ciudad. Tengo perfil personal en todas las más populares.



Las que más utilizo son Facebook e Instagram, y acabo de abrirme TikTok. Creo que la sociedad ha evolucionado mucho, y las redes sociales se han convertido en un terreno imprescindible para comunicarnos. Una manera rápida, fácil y cómoda de hacer llegar a los ciudadanos nuestro mensaje.



P: ¿Cuál es su parte preferida de la campaña? ¿Qué es lo que más le apetece de estas semanas?



R: Sin duda, la escucha activa en la calle. Soy una persona de contacto, de distancias cortas, de hablar con la gente, de tocar y abrazar. Es mi naturaleza. Me encanta compartir. Y más cuando estás en política. No hay mejor encuesta que escuchar en primera persona lo que dicen los vecinos, incluso cuando no te gusta lo que puedes oír.