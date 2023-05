Oltra ve injustificado el secreto para investigar correos electrónicos

València (EFE).- La defensa de la exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra ha presentado un recurso de reforma contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 15 de prorrogar un mes más la investigación de la pieza separada formada para investigar los correos entre dos de sus excolaboradores en la Conselleria de Igualdad.

Esta pieza separada se formó a petición de la acusación popular que ejerce la asociación Gobierna-te, que presentó un escrito al juzgado el pasado 12 de octubre en el que pedía que acordasen diligencias para investigar las comunicaciones efectuadas por el director general de Infraestructuras de Servicios Sociales, Enrique Juan Alcocer, y por el exsecretario autonómico de Igualdad (actual asesor de la vicepresidenta, Aitana Mas), Alberto Ibáñez, altos cargos ambos en la conselleria que dirigía Mónica Oltra.

En un escrito remitido al instructor, al que ha tenido acceso EFE, los letrados que representan a Mónica Oltra consideran que los argumentos del juez -los mismos que en anteriores ocasiones- son “notoriamente insuficientes” para prorrogar el secreto sobre estas actuaciones. “La motivación no es que sea sucinta, es que no existe, y no permite fiscalizar la adecuación a la norma de las sucesivas prórrogas”, lamentan estos letrados.

“Desconocemos cual es el alcance de las medidas acordadas por el instructor al dictarse la resolución bajo el amparo del secreto sumarial parcial. De lo que no cabe duda es que seis meses después de acordarse, los argumentos que pudieran haber sustentado su adopción carece de sentido mantenerlos en este momento y no encaja con la previsión legalmente establecida”, añaden.

La investigación

En este mismo sentido, consideran que “nada se previene seis meses después de acordarse la práctica de diligencias, ampliamente conocidas por las partes por expresa referencia del instructor a las diligencias solicitadas por Gobierna-te, y que ninguna posibilidad potencial existe en este momento por ninguna parte para ‘alterar gravemente el resultado de la investigación’”.

Instrucción 15 investiga el papel de Oltra y varios de sus más cercanos colaboradores en la Conselleria de Igualdad para tratar de esclarecer su participación en la apertura de un expediente informativo o de información reservada con el que supuestamente se trató de ocultar el caso o desacreditar a la menor que sufrió abusos por parte del entonces marido de Oltra, condenado a cinco años de prisión y de cuya sentencia se espera revisión por parte del Tribunal Supremo.