Alicante (EFE).- La candidata socialista a la alcaldía de Alicante, Ana Barceló (Sax, Alicante, 1959), explica a EFE que vive “con pasión” cada momento de la campaña para las elecciones municipales del 28 de mayo y reivindica que la capital alicantina es “una ciudad cosmopolita abrazada por el mar”.

Consellera de Sanidad durante los años más duros de la pandemia y actual síndica socialista en Les Corts, Barceló vuelve a la política municipal -fue alcaldesa de Sax durante dos legislaturas, entre 2003 y 2011- ante uno de sus mayores retos: que la izquierda tenga la vara de mando en Alicante, bastión tradicional del PP, que ha gobernado 25 de los últimos 28 años.

PREGUNTA: Defina su ciudad en una frase.

RESPUESTA: Es una ciudad cosmopolita abrazada por el mar.

P: Si llegara a la Alcaldía, su primera medida sería…

R: Convocar los foros de participación social y derogar la ordenanza de la vergüenza.

P: Tres palabras con las que le gustaría a Ana Barceló que se definiera a su ciudad al final de su mandato.

R: Participativa, sostenible y cohesionada.

P: ¿Qué serie le gustaría que se rodara en su ciudad?

R: Una serie en la que capítulo a capítulo te permitiera descubrir la historia, el patrimonio, la cultura y la gastronomía de una ciudad llena de oportunidades.

Ana Barceló (Sax, Alicante, 1959), en el encuentro con EFE .EFE/ Manuel Lorenzo

Twitter, una “herramienta para conectar con la ciudadanía”

P: ¿Es una persona activa en redes sociales? ¿Cuál prefiere?

R: Sí, las considero una herramienta para poder conectar con la ciudadanía. Mi preferida es Twitter.

P: ¿Su parte preferida de la campaña? ¿Qué es lo que más le apetece de estas semanas a Ana Barceló?

R: La parte que más me gusta es la que me permite entrar en contacto con la ciudadanía. La pasión con la que vivo cada momento, cada encuentro, y el entusiasmo de quienes me acompañan en este proyecto, que es apasionante.