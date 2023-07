València (EFE).- La fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Teresa Gisbert, explica en una entrevista veraniega a la Agencia EFE que es una apasionada de las conservas, a las que dedica buena parte de su tiempo libre, que pasa sus veranos entre el interior de Valencia y Castilla y León y que en este tiempo de ocio disfruta cocinando para multitudes familiares.

Gisbert (València, 1957) es la máxima autoridad fiscal en la Comunitat desde 2019 y nieta de quien fue el último alcalde republicano de la ciudad, Manuel Gisbert.

“Soy una valenciana de la capital, pero enamorada del pueblo” -cuyo nombre se omite en la entrevista-, explica Gisbert, que no tiene reparos en posar para una foto con uno de sus botes de conserva de tomate.

Pregunta: ¿Cómo son sus vacaciones de verano?

Respuesta: Hay muchas reuniones familiares, mucha gente en casa, una mesa grande… Lo aguantas cuatro días, la verdad, pero es muy divertido.

P: ¿No quiere saber nada de la playa?

R: Tuvimos muchos años un apartamento en la playa, hasta que mis dos hijas se hicieron mayores y ya no querían venir. Pero a mi marido (médico jubilado) y a mí nos gusta más la vida de pueblo. Encontramos una casa del siglo XIX y juntos nos apuntamos a clases particulares para aprender a restaurar muebles. Aguantamos un año con la casa del pueblo, la de la playa y la de València, pero tres neveras… Al final vendimos el apartamento.

P: ¿Qué le gusta de la vida de pueblo?

R: Bueno, no solemos fallar cada fin de semana. Hay un huerto que cuidar, gallinas, conejos… La verdad es que no compro ninguna verdura desde hace mucho tiempo, todo lo que consumimos viene de nuestro huerto, incluido el aceite de oliva.

La fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Teresa Gisbert. EFE/Biel Aliño

P: ¿Y la pasión por las conservas, es una tradición familiar?

R: No. Yo no había hecho conserva en la vida, ni mi marido tampoco. Él viene de una zona de cereal. Pero en el huerto, especialmente en verano, hay mucha producción, no podemos dejar que se eche a perder. Ahora mi marido y yo somos un equipo. A él se le da estupendamente el cuidado del huerto y yo hago conserva. Después de tantas horas delante del ordenador parece que el trabajo manual apetece, y hacemos conservas de todo tipo.

Tenemos varios tipos de tomates, calabacines, berenjenas (que se convierten en conservas de pisto), pimientos verdes fritos, judías, tomate frito, maíz dulce, y lo que no se hace en conserva va al arcón congelador, como las judías, el brocoli, ajetes, coliflor… Todo el mundo debe saber que las verduras congeladas hay que cocinarlas sin que se descongelen.

P: Y uno de esos domingos de verano con mucha gente en su casa ¿qué se come?

R: Una ensaladilla rusa pero al estilo de León, sin zanahoria ni guisantes, con muy poca cebolla, atún, aceitunas y mayonesa; unas chuletas de cordero, unas sardinas o un sepionet. Y de postre podría ser un tiramisú (sonríe).

P: Y como comensal, si tiene que elegir un plato favorito, ¿con cuál se queda?

R: Con el cocido que hace mi marido, o con unos garbanzos de Fuentesaúco (Zamora) con bacalao que cocina en Semana Santa y que le salen buenísimos.

P: ¿Suena música en su cocina?

R: Claro. Hace un tiempo mis hijas me enseñaron a hacerme una lista de canciones en YouTube. Me anima mucho ‘Stay’, de Jackson Browne, es una reivindicación de los sindicatos de músicos frente a la imposición de la duración limitada de los conciertos; me gusta Pau Donés y ‘Eso que tu me das’, Serrat, Sabina… Sigo poniendo a Pablo Milanés o Nacha Guevara. Por supuesto, ni bachatas ni cosas de esas (ríe).

P: ¿Alguna lectura pendiente para el verano?

R: Sí, la trilogía de Carmen Mola. Y me gustan mucho las biografías de mujeres, soy una fan absoluta de Agatha Christie, tengo todas sus biografías. Creo que tuvo una vida espectacular, al margen de lo que escribió. Me encanta también el género negro, la novela policíaca, pero en ocasiones después de muchas horas frente al ordenador me apetece más una película o una serie, siempre que me permita estar en la cama a las once.

P: ¿Alguna recomendación cinematográfica?

R: Me esperaba un poco más de “Los pacientes del doctor García”, basada en una novela de Almudena Grandes, y me ha gustado mucho “Love and Death”, una serie de HBO sobre un asesinato.

P: ¿Se ven realistas las historias criminales desde los ojos de una jurista?

R: La más realista que he visto es “Hierro”, con Candela Peña, ambientada en un juzgado como en los que yo estuve. Hasta hace nada en San Mateo o en Vinaroz existían. Se nota que se han asesorado por el Consejo General del Poder Judicial, está muy bien reflejado el papel de cada actor judicial.

El verano pasado me leí una novela, no recuerdo el título, que estaba fenomenal pero se notaba que el autor no sabía lo que es la Ley del Jurado o la de Violencia de Género. Había una trama interesantísima, pero con fallos garrafales, que me chirrían.

P: Confundimos la justicia real con esos procesos espectaculares que vemos en los juzgados de Estados Unidos, ¿no?

R: Es posible que venga de ahí la deformación que tienen muchos ciudadanos sobre la figura del fiscal, que en EE.UU. es más un político y su labor no tiene nada que ver con la nuestra en España.

P: ¿Es una persona viajera? ¿Algún destino que recomendaría o que le haya impactado?

R: Depende. Para un viaje familiar Roma, o la Capadocia y Estambul que hicimos el año pasado… o un viaje por Irlanda tres semanas en una furgoneta que nos encantó. Otros destinos de los que guardo un buen recuerdo son Guatemala, por la vegetación o las ruinas, Cartagena de Indias…, viajes a los que fui a dar cursos y vine enriquecida.

P: ¿Qué no falta nunca en su bolso?

R: Lo típico. Las llaves, pañuelos de papel, el monedero…, y si puedo llevo alguna barra para hidratar los labios, caramelos de menta… Lo que no falla es un bolígrafo y una libreta. Soy ‘marinotas’, tengo una comida el sábado y ya tengo previsto el aperitivo y la lista de la compra; soy de listas, siempre que se me ocurre algo, incluso en el trabajo, he de tener papel y lápiz al lado.