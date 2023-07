València (EFE).- El presidente de Grupo Segura y del clúster de la automoción AVIA, Paco Segura (València, 1967), explica a EFE que siempre ha sido aventurero, que uno de sus objetivos es cubrir todas las etapas del Camino de Santiago en bici de aquí a 2030, y que una de sus pasiones son las fallas.

PREGUNTA: Ante los retos para la industria de la automoción, ¿es optimista o necesitará una dosis extra?

RESPUESTA: Más que optimista, hay que ser optimista y realista a la vez. Por naturaleza soy optimista, y bastante. Eso va en el ADN de los empresarios, porque un empresario pesimista no hace nada. Tiene que afrontar todos los proyectos, que suelen ser complicados, para alcanzar las metas. Y para eso tienes que trabajar mucho y ser muy optimista.

Pasión por las fallas

P: ¿Ha heredado las pasiones de su padre -fallas y fútbol-, fundador de la empresa?

R: Sí, a lo largo de la vida te van trasladando emociones, pasiones. El Valencia lo he vivido desde muy pequeño y soy el socio 2.000 (más o menos) del Valencia Club de Fútbol. Otra de mis grandes pasiones y de mi familia son las fallas. Entré en Convento Jerusalén de la mano de mi padre, una persona muy influyente en mi vida tanto en mis aficiones como en mi carrera profesional.

Paco Segura posa durante la entrevista con Efe. EFE/Biel Aliño

P: ¿Le debe mucho a su falla?

R: Les debo hasta mi familia, en ese entorno conocí a mi mujer. Y haber hecho muy buenos amigos. Por mi parte, he intentado aportar un poco de gestión y cordura; las fallas como asociaciones necesitan más rigor, profesionalizar la gestión. Procuro aportar a la falla una de las máximas de la empresa: la mejora continua.

P: Su deporte favorito es la bici …

R: Es el que más practico, y sobre todo me gusta mucho la bici de montaña. Salir despeja mucho la mente. Una vez al año hago el Camino de Santiago con grandes amigos por el mes de junio. Tenemos el planteamiento de hacer hasta 2030 todas las etapas en bici, o al menos la mayoría, porque los caminos de Santiago son infinitos. Llevamos hasta ahora 1.000 ó 1.500 kilómetros y es mi tercer año.

Amor por la aventura

P: ¿Es un aventurero o prefiere controlar los riesgos?

R: Hace tiempo me compré un Land Rover Santana de 1958 matriculado en Valencia, fue parte de mi liberación mental en la pandemia. Como buen ingeniero, me gusta hacer manualidades y estuve restaurándolo con ayuda de mecánicos.

Este año he hecho un rally de orientación de un proyecto de aventura, Santana Trophy, con mi mujer, una experiencia fantástica. Salir de la zona de confort es muy importante y, de hecho, el año que viene volveré a hacerlo.

Siempre he sido aventurero, me he tirado en paracaídas, he participado en cinco campeonatos nacionales de vela … todo lo que tenga un componente de aventura me llama la atención, aunque con la edad vas tranquilizándote.

P: ¿El cuidado del medio ambiente es importante en su vida?

R: Muy importante, vivo en una vivienda unifamiliar y desde que la planifiqué hace 10 años tengo energía solar y un depósito de 30.000 litros para recoger aguas de lluvia para regar el césped. En la falla, somos una falla 0 emisiones y he impulsado la plantación de árboles para mitigar las emisiones de la cremà.

A nivel profesional, va siendo una obligación pero procuramos ir por delante. Los seres humanos estamos destruyendo el planeta y tenemos que luchar para conservarlo.

P: ¿Qué película vería mil veces?

R: Un clásico, “¡Qué bello es vivir!” Creo que estamos en el mundo para aportar y mejorar las cosas.

Más ensayos que novelas

P: ¿Y qué lee?

R: Mucho ensayo, no soy muy amigo de novelas. Ahora estoy con “Cómo crear una mente”, de Ray Kurzweil, sobre la inteligencia artificial. Otro del mismo autor, “La singularidad está cerca”, trata de explicar hacia dónde vamos y cómo será el futuro. Ese es el tipo de literatura que me gusta. Me gusta entender cómo funcionan las cosas.

P: Es patrono de los Premios Jaume I. Entre todas estas actividades, ¿le queda tiempo para la familia?

R: Hay tres cosas fundamentales en la vida: trabajo, familia y vida personal. El trabajo nos quita mucho tiempo y la familia, para mí, es una prioridad absoluta. He tenido la suerte de ser padre a una edad más avanzada y eso me ha procurado tener las cosas muy claras: si tienes un hueco libre, ir a recoger a tus hijos (tiene 4 hijos pequeños), estudiar una tarde con ellos.

La familia te quita tiempo para la vida personal, que es donde no tienes que ser egoísta, quitar de ahí para dárselo al resto. Se hace lo que se puede y encantado.

P: ¿Cocina para ellos?

R: Mi mujer me riñe, dice que siempre estoy pensando, y es verdad. La cocina es una de las pocas cosas que me hace enfocarme, olvidarme de todo, me encanta pero, una vez más, hago lo que puedo.

P: ¿Alguna especialidad?

R: A todos los valencianos nos gusta hacer la paella de los domingos, y ahora me atrevo con alguna comida más elaborada. EFE