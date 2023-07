València (EFE).- El líder del PSPV y expresident de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado que “los que ahora tienen la legitimidad para gobernar la Comunitat Valenciana”, en referencia al nuevo Consell de PP y Vox, “han de saber gobernar sabiendo que prácticamente el 50 % de la Comunitat no está de acuerdo con su Gobierno”.

Así lo ha afirmado en declaraciones a los medios en la sede del PSPV para valorar los resultados electorales, que otorgan al socialismo valenciano once diputados y cuatro senadores, y ha considerado que la derecha ahora debe “gobernar para todos y para todas” como, ha dicho, la izquierda ha hecho hasta ahora en la Comunitat.

Proyectos de avance

El expresident ha agradecido a los votantes socialistas que han “apoyado el proyecto de avance, cohesión social y justicia social” del PSPV en una “campaña con grandes dificultades”.

En este sentido, se ha referido al resultado de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, y ha admitido que “en gran medida fueron un golpe” para el PSPV teniendo en cuenta que, ha asegurado, había “conseguido mejorar la vida de los valencianos durante ocho años”.

“Ahora, los valencianos, ante el retroceso que significaba el Gobierno de la derecha y la extrema derecha, han reaccionado de una manera positiva”, ha considerado.

Puig dice que el PSOE sigue avanzando

Para Puig, el PSPV “continúa avanzando, aumentando su apoyo de los valencianos”: “Todavía somos más alternativa en la Comunitat Valenciana, y sobre todo vamos a contribuir como veníamos haciendo a la configuración de un Gobierno progresista en España”.

Asimismo, ha destacado que uno de los dos escaños que ha ganado el Partido Socialista en el Congreso respecto a los comicios de 2019 ha sido por la Comunitat Valenciana.

“Es una noche de satisfacción; siempre que no se gana no se está absolutamente satisfecho y no lo estamos, pero en las circunstancias ta difíciles estamos convencidos de que ha sido un paso adelante, la sociedad valenciana ha estado a la altura de las circunstancias y ha dicho claramente que no quiere un Gobierno de la derecha y la extrema derecha”, ha subrayado Puig.

Además, el secretario general del PSPV ha trasladado su “máximo apoyo” a los diputados y senadores electos y ha asegurado que llevarán “las reivindicaciones justas de la Comunitat Valenciana” al Congreso como el grupo “con la fuerza más grande desde la perspectiva progresista”. EFE