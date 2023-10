València (EFE).- La Conselleria de Sanidad inicia esta próxima semana la inmunización de cerca de 36.000 menores contra el virus respiratorio sincitial (VRS), infección causante de la gran mayoría de casos de bronquiolitis en lactantes, de otras enfermedades como sibilancias persistentes o neumonías, o de favorecer la infección por otros patógenos.

Desde la Sociedad Valenciana de Pediatría, su presidente, Juan Carlos Juliá, ha asegurado a EFE que la administración de esta vacuna preventiva, un anticuerpo monoclonar (nirsevimab) de una sola dosis, “va a suponer mucho beneficio para todos los niños y, por consiguiente, para todos los pediatras”, ya que este virus “no tiene un tratamiento específico”.

Esta primera campaña frente al VRS se dirige a menores de 2 años con patologías de riesgo (ser prematuros, tener alguna enfermedad congénita, una cardiopatía, enfermedad pulmonar o inmunodeficiencia) -cerca de 1.000- y a los nacidos entre 1 de abril de 2023 y marzo de 2024 -alrededor de 35.000-.

Los menores susceptibles de recibir la vacuna ya han comenzado a recibir cita con el fin de inmunizarles frente a un virus que suele circular entre los meses de octubre y marzo, los más fríos.

Se trata de uno de los principales virus que causan numerosos ingresos hospitalarios y atenciones médicas de los menores durante los meses de otoño e invierno, por ello “resulta necesario inmunizarlos y aumentar su protección”, según aseguró el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, cuando anunció el inicio de la campaña.

Solo el pasado año, el VRS provocó más de 1.700 ingresos y cerca de 8.000 estancias hospitalarias de niños menores de un año en la Comunitat Valenciana, y se estima que, anualmente, los centros de Atención Primaria atienden unas 20.000 consultas a causa de esta infección.

Lugares de vacunación



Los menores nacidos entre el 1 de abril de 2023 y el 30 de septiembre de 2023 se inmunizarán en los centros de Atención Primaria previa citación, y los que lo hicieron entre el 1 de octubre de 2023 y el 31 de marzo de 2024 las recibirán en las maternidades, antes del alta.

Se ha elegido un fármaco monoclonal aprobado para su uso en lactantes que protege al menos durante cinco meses, lo que permite la inmunización de los bebés durante prácticamente toda la temporada de circulación del VRS, causante de la mayoría de bronquiolitis. Además, se puede administrar simultáneamente con las vacunas habituales en estas edades.

Los pediatras destacan su beneficio contra la bronquiolitis



Según Juan Carlos Juliá, el VRS “no tiene un tratamiento específico más que la prevención con ese anticuerpo monoclonal o, una vez el menor está afectado, medidas higiénico dietéticas como lavados con suero para quitar el moco o el paracetamol si tiene fiebre”, y ha añadido que la lactancia materna “ha demostrado un efecto beneficioso para evitar estas infecciones”.

Ha recordado que el virus respiratorio sincitial es la principal causa de infecciones respiratorias de vías bajas en la población menor de 1 año y normalmente produce cuadros de bronquiolitis y, en ocasiones, de neumonía.

“Afecta prácticamente a todos los niños menores de 2 años, que en algún momento de su vida ha tenido una infección por este virus. Aunque en ocasiones son cuadros de vías altas que son menos graves, cuando con cuadros de bronquiolitis que causan pitos y dificultad para respirar, son más graves y precisan generalmente ingresos hospitalarios”, según el experto.

El doctor Juliá ha recordado que esta vacuna está dentro del calendario de vacunación pero no es obligatoria y los padres pueden decidir el ponérsela o no, pero subraya su carácter preventivo, ya que va a generar “que el niño no se ponga malito, que no sean cuadros graves y todo lo que conlleva el faltar al trabajo de los padres porque su hijo no puede acudir a la guardería o gastos de recursos sanitarios por acudir a urgencias o atención primaria”.