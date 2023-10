Valencia (EFE).- El escritor valenciano Santiago Posteguillo, una de las firmas más exitosas de la novela histórica en español, admite que la publicación en marzo de su obra “Roma soy yo” en Estados Unidos es “un desafío” pero defiende que “hay que jugar ese partido” pese a lo complicado del escenario.

Posteguillo recibió anoche el Premio de las Letras del Ateneo Mercantil de Valencia 2023 en una gala donde la novela “A las plataneras no les gusta el frío” (de Inma Pellicer), el poemario “Todos los días del fin del mundo” (de Teresa Guzmán) y el relato “Esto es vida” (de Miguel Ángel Muñoz) se alzaron como las obras ganadoras este año en sus respectivas categorías de los Premios Literarios de la institución cultural.

Durante la quinta gala de la Noche Valenciana de las Letras, se homenajeó a Posteguillo por su trayectoria literaria y ha recibido el premio de manos del director general de Cultura de la Generalitat, Sergio Arlandis, y de la presidenta de la institución, Carmen de Rosa, según fuentes del Ateneo.

Santiago Posteguillo, con más de 300.000 ejemplares vendidos de su obra “Roma soy yo”, valora doblemente el premio concedido ya que, por un lado, “supone que una entidad privada se preocupa, dedica tiempo y recursos a fomentar la literatura” y, por otro, lo recibe en Valencia.

Reconocido en su propia tierra

“¿A quién no le gusta que le reconozcan en su propia tierra? Me considero afortunado porque en mi trayectoria he tenido varios reconocimientos en mi ciudad, de los cuales este es particularmente grato porque con el Ateneo he desarrollado una relación a base de impartir conferencias o acudir a eventos”, ha recalcado.

El escritor ha admitido estar “en un momento de madurez” y, por ese motivo, se vio “con la energía y capacidad suficiente para acometer el relato de Julio César. Sabía -ha relatado- que para mí, en la forma que me gusta relatar, iba a requerir diez o doce años de esfuerzo para una saga de novelas, seis en este caso”.

“Los partidos hay que jugarlos y vamos a saltar al campo en Estados Unidos”, dice Posteguillo

Su próximo desafío es el desembarco literario en el mercado anglosajón en la primavera de 2024, que prevé “complicado”. “Hay todavía un salto que intento y complicado de conseguir. Tenemos una apuesta muy importante, donde saldrá publicado en inglés ‘Roma soy yo’. No quiere decir que esa obra vaya a tener impacto. Habrá que verlo, pero los partidos hay que jugarlos y vamos a saltar al campo en Estados Unidos”, ha señalado.

Por su parte, Carmen de Rosa ha destacado que uno de los objetivos de los Premios Literarios del Ateneo “es visibilizar y poner en valor la creatividad y el esfuerzo de todos los aspirantes para hacerse un hueco en el mundo de las letras”.

Los premios de los certámenes literarios del Ateneo Mercantil, coordinados por Melania Vázquez, conllevan un premio en metálico de 8.000 euros en el caso de la Novela y de 1.000 para cada uno de los galardonados en Relato y Poesía, así como la publicación de la Novela por la Editorial OléLibros, que colabora en estos concursos.