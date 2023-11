València/Castelló/Alicante (EFE).- La borrasca Ciarán ha dejado rachas de viento de hasta 108 kilómetros por hora en la Comunitat Valenciana, que han provocado numerosos daños y dificultan la extinción de un incendio forestal en Montitxelvo (Valencia), que ha obligado a desalojar varios municipios y urbanizaciones.

La Comunitat estaba este jueves en alerta naranja por rachas de viento de hasta 100 km/h en Valencia y Castellón, donde Atzeneta del Maestrat ha registrado 108 km/h; Xàtiva, 106, y el aeropuerto València, 100.

En Utiel las rachas de viento han alcanzado los 99 km/h, en Bicorp, 98; en Bétera, 93; en Llíria y Morella, 90; en Torreblanca, 87; en Vilafranca y en Castelló de la Plana, 85; en València, 84; en Carcaixent, 83; en Alcoi, y en Chelva, 79, según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Incendio forestal en Montixelvo

El viento está dificultando las labores de extinción de un incendio forestal declarado en Montitxelvo (Valencia), que ha obligado a desalojar varios municipios y urbanizaciones, ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

En un primer momento se ha desalojado la localidad de Terrateig, a la que posteriormente se han sumado Castellonet de la Conquesta, así como la zona de la Ermita de Ador y la urbanización Monte Corona de esta localidad.

El fuego, que se ha declarado pasadas las dos de la tarde en el barranco Font, ha obligado a establecer la situación 2 del Plan Especial frente al riesgo de incendios forestales por poder afectar gravemente a la población y a bienes de naturaleza no forestal, y a pedir la movilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El paso de la borrasca Ciarán han dejado también otros incendios, uno de ellos, en un polígono industrial de Gandia, que ha cortado la circulación de la línea C1 de Cercanías entre las estaciones de Gandia y Xeraco, y otro en el municipio castellonense de Onda, un fuego industrial en una planta de reciclaje de residuos que, a consecuencia del fuerte viento, se ha propagado a una zona forestal colindante.

También se ha producido un incendio de vegetación en un lateral de la A-38, a la altura de Almussafes, que ha cortado esta vía y ha generado una gran cantidad de humo, por lo que se ha recomendado a la localidad de Sollana el cierre de las ventanas para evitar el humo.

Afectados trenes, puertos y aeropuertos

El fuerte viento ha provocado otras incidencias, como la interrupción de la circulación ferroviaria entre Massalfassar y Alboraia por la presencia de una malla metálica enganchada en la catenaria.

Del mismo modo, se han interrumpido los trenes de Cercanías entre las estaciones de Buñol y Utiel, el servicio entre Segorbe y Teruel, y el servicio de Media Distancia en Xàtiva y Alcoi.

Además, se han cerrado al tránsito marítimo los puertos de València y Sagunto, y se han desviado cinco vuelos del aeropuerto de Valencia, con origen en Tenerife Norte, Ibiza, Viena, Stuttgart y Dusseldorf, que se han redirigido a los aeropuertos de Alicante y Barcelona.

Partido de la Copa del Rey aplazado

El viento también ha afectado al partido de fútbol entre el Atzeneta UE y el Real Zaragoza correspondiente a la primera ronda de la Copa del Rey que debía jugarse este jueves en Ontinyent.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decidido aplazar el encuentro, señalado para las 20.00 horas de hoy, “por las fuertes rachas de viento” que registra la Comunitat.

Situación 1 del Plan de Emergencias

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido la Situación 1 del Plan Territorial de Emergencias en toda la Comunitat Valenciana debido a las numerosas incidencias que está provocando la borrasca Ciarán.

La Situación 1 se establece cuando se han producido daños moderados y para el control de la situación es necesario la activación del citado plan, con la constitución del Puesto de Mando Avanzado y de un número determinado de Unidades Básicas.

Los bomberos de las tres provincias han realizado numerosas actuaciones relacionadas con el viento, sobre todo por la caída de elementos en la vía pública o caída de árboles y ramas o saneamiento de cornisas de fachadas.

En València, se han cerrado todos los parques municipales vallados, así como los cementerios y las instalaciones deportivas municipales, y se han suspendido las actividades deportivas al aire libre ante “el riesgo de accidentes”, según el Ayuntamiento.

Policía Local y Bomberos han realizado cerca de 700 servicios relacionados con la alerta por viento en la ciudad, entre las que destacan la caída de un muro con cristales en la piscina de Benimámet, la caída de cristales en el Ágora; la asistencia a un obrero herido por la caída de cascotes en una obra o una valla caída en IES Isabel de Villena.

Los daños provocados por el viento han obligado a la Conselleria de Educación a suspender este viernes las clases en dos colegios de los municipios de Alcoi (Alicante) y Bunyol (Valencia) debido a los daños causados en las instalaciones.

Se trata del Colegio La Salle de Alcoi y en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) San Luis de Bunyol.

Precaución y no salir si no es necesario

La Generalitat ha pedido a la ciudadanía que extreme la precaución ante la alerta y ha pedido que no se salga de casa si no es necesario; alejarse de casas viejas o en mal estado, y no circular con el vehículo propio y utilizar el transporte público.

También se insta a evitar muros y vallas publicitarias; no transitar por parques o avenidas arboladas ni pasar por debajo de andamios o edificios en construcción; no acercarse a paseos marítimos, espigones o acantilados, y abstenerse de practicar cualquier tipo de deporte náutico, entre otras recomendaciones.