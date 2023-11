València (EFE).- La portavoz del Gobierno valenciano, Ruth Merino, ha afirmado este viernes que el Ejecutivo que preside Carlos Mazón no descarta ni renuncia a “nada” para hacer frente a la amnistía del ‘procés’ pactada por el PSOE y Junts, como acciones sociales o apoyo a las movilizaciones sociales.

Merino ha criticado en la rueda de prensa posterior al pleno el Consell la “infamia” de ese acuerdo para la posible investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, que según ha dicho, supone un “quebranto de la constitucionalidad” y “dinamita” la separación de poderes, y por ello van a tener a este Ejecutivo “enfrente”.

La consellera, que ha afirmado que no han tratado en el pleno la propuesta del vicepresidente primero, Vicente Barrera (Vox), de impulsar manifestaciones institucionales contra la amnistía, si bien no descartan nada porque “lamentablemente esto no ha hecho más que empezar” y va a continuar “esta afrenta” y esta “ruptura” de la igualdad y la equidad entre españoles.

Ha reprochado los hechos, las decisiones y los “cambios de parecer” de Pedro Sánchez, y ha admitido que se temen “lo peor” ante el intento de separar a los independentistas, a los que se trata como “ciudadanos de primera”, del resto de españoles, incluidos los valencianos, como ciudadanos “de segunda”.

Merino ha precisado que tomarán decisiones conforme avancen los acontecimientos, por ejemplo cuando se presente la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, desde la “tranquilidad” y el diálogo dentro del Consell, “ejerciendo como un Gobierno único”.

Las manifestaciones contra la amnistía, “totalmente legítimas”, pero sin violencia

Respecto a las manifestaciones de estos días en contra de la amnistía, la portavoz del Consell ha indicado que son “totalmente legítimas”, y ha reiterado que están en contra de cualquier tipo de violencia en ellas.

Preguntada sobre el punto del pacto que habla de promover el regreso a Cataluña de las empresas que se llevaron sus sedes sociales, ha indicado que el Consell trabaja para que la Comunitat sea “atractiva para la inversión” y que las empresas se sientan “bien acogidas”, con una “desescalada fiscal” y la eliminación de trabas burocráticas.

Las empresas, “en el ejercicio de su libertad, harán lo que consideren”, ha afirmado la también consellera de Hacienda, para quien si el Gobierno de España en su “afán por intervenir y por contentar siempre a los mismos” hace alguna acción por la que la Comunitat se sienta “afrentada”, tendrá “enfrente” al Consell.

Sobre la propuesta de ceder a Cataluña el cien por cien de los tributos, ha criticado que se quiera hacer “un cupo vasco a la catalana” y ha alertado de que esta medida puede tener “visos de inconstitucionalidad”, por lo que el Consell no va a entrar “en esa transacción” entre valores constitucionales a cambio “de dinero, de privilegios” o de amnistía.

Merino ha indicado que los valencianos quieren solucionar el problema del sistema de financiación autonómica “donde toca, no en comisiones bilaterales”, y ha alertado de que cualquier prebenda” de las que se están barajando solo para unos serán “los primeros en reivindicar lo mismo o más para la Comunitat”, que sí está infrafinanciada, a diferencia de otras.