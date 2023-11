València (EFE).- Los cinco adolescentes detenidos como presuntos autores de la violación grupal de una menor de 15 años en Dolores (Alicante) están repartidos por otros tantos centros socioeducativos de la Conselleria de Servicios Sociales, donde de establecerá un protocolo de actuación único para que reciban “la educación sexual necesaria para que no se reproduzca esta violencia”.

Así lo ha asegurado la vicepresidenta segunda del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, tras la presentación de los resultados del último informe realizado por la Fundación ANAR sobre la evolución de la violencia contra las mujeres en la infancia y la adolescencia.

Por su parte, Diana Díaz, directora de las línea de ayuda de la Fundación ANAR, ha destacado que en los últimos diez años, en las lineas de ayudas de ANAR las agresiones sexuales grupales han crecido de un 2,1 por ciento al 10,5 por ciento, un incremento que tiene que ver “con el consumo excesivo e incontrolado de pornografía que es donde están aprendiendo nuestros jóvenes sobre sexualidad”.

“Al final no se habla de sexualidad, no se habla de educación afectivo-sexual en los colegios, se toca el tema desde un punto de vista más ideológico, y en las familias da reparo hablar de ello. Y nuestros jóvenes se acercan a la pornografía y desde ahí se educan en el dominio y sumisión de la mujer”, ha indicado.

La clave: educar y sensibilizar

Por su parte, Susana Camarero ha subrayado que la preocupación de su departamento no es que los cinco menores detenidos “pasen equis tiempo en esos centros, el que decidan los jueces, sino que reciban una educación sexual”.

“O les educamos, les enseñamos o les sensibilizamos durante el tiempo que estén en la administración o de poco sirve que los tengamos en centros socioeducativos”, ha señalado Camarero.

Según ha explicado, desde la Dirección General de la Infancia “estamos viendo qué protocolos se están desarrollando en esos cinco centros donde están los menores y vamos a establecer un protocolo de actuación único para que reciban la educación sexual necesaria para que no se produzca esta violencia”.

A su juicio, “necesitamos concienciar” a los niños y niñas y los y las jóvenes en que “esto no es normal, que estas conductas no son normales, y que tengan una mejor educación sexual sin duda va a contribuir a que no se sigan produciendo”.

“Son cada vez más numerosas las violaciones y los delitos sexuales en manada y tenemos que acabar con ellos y esta es una tarea de todos”, ha subrayado Susana Camarero.