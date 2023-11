València (EFE).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que la decisión del PP de llevar el debate sobre la proposición de ley de amnistía al Parlamento Europeo es “un error y un fracaso”.

Planas se ha expresado en estos términos en València, donde ha inaugurado el II Encuentro Internacional Renowagro, centrado en la entrada de las energías renovables en el sector aroalimentario para su sostenibilidad.

“He pasado media vida trabajando en mi vida profesional en las instituciones europeas y me parece un error y un fracaso”, ha sostenido y ha añadido que es un “error” llevarlo a las instituciones comunitarias porque “es un debate nacional y ni resuelve ni beneficia a la imagen de España”.

Ha agregado que en España hay una “Constitución y un Estado de Derecho que funcionan perfectamente y me parece a quienes lo han llevado al seno del Parlamento Europeo un fracaso. Ya lo dijo el comisario Render”, ha insistido.

“En relación con el propio debate y en relación con lo que eventualmente la proposición de ley en materia de amnistía deba ser tras su aprobación, la he leído y sinceramente me parece que no hay ningún aspecto, ni desde el punto de vista de nuestra Constitución y, sobre todo, que es lo que interesa a la Comisión Europea, desde el punto de vista del Tratado de la Unión o del funcionamiento de la Unión Europea, que lo afecte”, ha defendido.

“Es un error y un fracaso de los que lo han llevado allí”, ha reiterado y ha afirmado que “ahora hay un Gobierno que actúa y dialoga, que pretende llevar el país los próximos cuatro años”.

Ha añadido que quien es oposición “debe reconocer la legitimidad del gobierno, cosa que creo que ha hecho ya, y ponerse en su papel. Cada uno tiene su papel en la política española y en el año 2027 habrá nuevas elecciones generales y los ciudadanos decidirán”.

“Ahora, tenemos que continuar avanzando y trabajando juntos para que España avance y el conjunto de la sociedad española se beneficie de ese progreso social y económico”, ha concluido