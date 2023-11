València (EFE).- El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha asegurado este jueves que su formación no puede alcanzar ningún acuerdo con el Gobierno valenciano que preside Carlos Mazón mientras éste “no garantice la democracia en la Comunitat” e impida que desde su Ejecutivo “se insulte a la mitad de la sociedad valenciana”.

Puig ha comparecido en rueda de prensa desde la sede de su partido en València para valorar el ofrecimiento para “unir esfuerzos” que ayer hizo Mazón desde Les Corts, en relación a la posibilidad de alcanzar acuerdos en materia de agua, organismos estatutarios o Derecho Civil valenciano, entre otras cuestiones.

El dirigente socialista ha exigido al president que condene el asedio al que están siendo sometidas las sedes socialistas tras el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez, porque “si quiere hablar de pactos siempre estaremos dispuestos, pero el primero es el del respeto democrático. Sin eso no hay posibilidad de que haya otros acuerdos”.

Puig ha lamentado igualmente “las continuas faltas de respeto de la segunda autoridad de la Comunitat Valenciana”, la presidenta de Les Corts, Llanos Massó (Vox), lo cual “no ayuda a la economía ni a la estabilidad de una sociedad madura como la nuestra”.

El PSPV ve un “insulto memorable” que se acuse de “golpistas” a los socialistas

“En el discurso de investidura -de Mazón- yo ofrecí cinco acuerdos, que se pueden ampliar por supuesto, pero no es posible si no se respeta al 50 % de la población. La extrema derecha, instalada en el Gobierno, hegemoniza la batalla cultural por la falta de liderazgo de la derecha democrática, y en esas condiciones no hay posibilidad de entendimiento. O bien cambia de posición la extrema derecha, lo cual no parece razonable, o bien el president aparta a quienes no están en el pacto por el autogobierno”, ha agregado Puig.

El secretario general del PSPV se ha preguntado “¿cómo es posible que un president renuncie a representar a todos? Hay que creerse la Generalitat, que no es una Diputación grande, sino mucho más”.

El líder de los socialistas valencianos se ha referido al concejal de Vox en Xirivella (Valencia) que ha redifundido en redes sociales una convocatoria para celebrar la Nochevieja en la sede del PSOE en Madrid: “Está de concejal porque le ha puesto el PP y no cesarlo significa que se está de acuerdo con él. Esa actitud de insulto permanente, de provocación, no debería ocurrir nunca, como tampoco debería dimitir de sus obligaciones el president, a quien no le he oído decir nada sobre esta incitación al odio, ni sobre lo que pasa todas las tardes en esta sede” del PSPV en València.

Para Puig, el hecho de que se acuse de “golpistas” a los socialistas es “un insulto memorable, como lo son los apelativos a nuestras familias, eso sí, siempre antes o después de rezar el rosario, lo cual es una concepción rara del cristianismo”.