València (EFE).- El municipio alicantino de Biar ha resultado agraciado con la totalidad del tercer premio del sorteo extraordinario de Navidad de este viernes, el 31.938, que reportará un total de 92,5 millones de euros.

La administración número 1, ubicada en el número 23 de la calle Barrera, ha vendido la totalidad de las 185 series de este número, según los datos de Loterías del Estado.

El PP de Biar y una asociación de Reyes Magos acaparan parte del tercero

La agrupación del PP en Biar (Alicante) y una asociación de los Reyes Magos de la vecina población de La Cañada han repartido 35 millones de euros de los 92,5 del tercero de la Lotería de Navidad, el 31.978, un número vendido íntegramente en esta localidad del interior alicantino desde donde también ha ido a parar a la ciudad de Alicante, a Cartagena (Murcia) y a Ronda (Málaga).

La asociación de los Reyes Magos de Cañada ha distribuido 500 décimos (25 millones de euros), el PP de Biar 200 (10), el restaurante El Castell del “amigo (del lotero) Juan Carlos” de la ciudad de Alicante 400 (20), mientras que el restaurante Pico Esquina de Cartagena ha repartido 90 (4,5) y la Peña Madridista de Ronda otros 60 (3). El resto de boletos, en ventanilla a vecinos de Biar.

“Cuando la bolita ha salido del bombo me ha cogido por sorpresa”

Los 1.850 décimos del 31.938 salen íntegramente de la administración número 1 de Biar ‘La Mahoma’ (calle Barrera, 23) cuyo propietario, José Joaquín Rico Francés, está feliz por haber repartido 92,5 millones de euros pese a que no se ha quedado ninguno de los boletos agraciados: “Un lotero no puede jugar a todos los números, pero para nosotros que haya salido aquí es la mejor satisfacción”.

“La mejor ilusión es haber repartido el premio íntegro” y que no quedara nada sin vender ya que algunos de los boletos fueron repartidos en los últimos días, ha proseguido Rico Francés, que ha repetido que se ha distribuido “mucho dinero y la mayoría se ha quedado en Biar, una población pequeña”.

También se ha felicitado especialmente de que un buen montante haya ido a los vecinos de La Cañada, una localidad “muy pequeñita”, de sólo 2.000 habitantes, que llevan años confiando en él para la Lotería de Navidad.

“Cuando la bolita ha salido del bombo me ha cogido por sorpresa. En ese momento iba a llamar a un hermano por un tema un poco personal y me ha empezado a sonar el teléfono, que no ha parado hasta ahora”, ha exclamado este hombre delante de su despacho, donde desde el mediodía se han agolpado cámaras de televisión y periodistas.

Apenas ningún agraciado ha acudido a compartir su alegría con este lotero al que todos en Biar conocen como José, una de ellas Vicenta que, emocionada, no paraba de reír y llorar, sin saber responder a los periodistas qué hará con los 50.000 euros que le han tocado.

La administración número 1 de Biar (en la imagen), ubicada en el número 23 de la calle Barrera, ha vendido la totalidad de las 185 series de este número. EFE/Morell

Lotero: “Este número me acompaña desde que abrí la administración den 1987”

A su lado, el lotero ha recordado que este número le acompaña desde que abrió la administración hace 36 años, en 1987, cuando se lo enviaron aleatoriamente “como podía haber llegado cualquier otro”, y ha repetido que hoy vive “un cúmulo de emociones” entre abrazos, besos y achuchones.

Rico Francés está especialmente contento porque muchos de los boletos han acabado en “gente trabajadora”, algunos del pequeño polígono industrial del municipio, y otros abonados al número desde hace años.

Gran parte del premio ha ido a parar a la localidad cercana de La Cañada de Biar a través del Patronato del Auto Sacramental de los Reyes Magos, cuyos 230 se han hecho con unas 500 papeletas, cuyo presidente, Moisés Barceló, ha comentado a EFE que “este año los Reyes Magos han llegado por adelantado con un regalo de 25 millones de euros en una población de menos de 2.000 habitantes”.

“El premio también ayudará a reponer la hucha de este patronato que cada día 6 de enero representa el Auto Sacramental de los Reyes Magos, el más antiguo de España”, ha proseguido feliz Barceló, quien ha indicado que el dinero ayudará a “garantizar la viabilidad económica del Patronato a seis años vista”.

Ha relatado que la noticia ha llegado a los miembros del patronato descargando la paja del pesebre de la representación de este año: “Nos hace muy felices que el premio sea gracias a nuestra asociación”.