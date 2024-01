Estrategia oncológica: coordinar mejor los recursos y acompañar al paciente en su proceso

Concha Tejerina | València (EFE).- El oncólogo Carlos Camps, coordinador de la Estrategia valenciana del cáncer y la medicina de precisión en oncología, aboga por que haya una mayor “planificación” y “coordinación” de los recursos asistenciales para “optimizar” su uso y poder acompañar al paciente en el “viaje de su proceso canceroso”.

Pero hay también una pata fundamental para sustentar esa nueva estrategia: que independientemente de donde resida, ese paciente tenga acceso a cualquier tratamiento o innovación, según defiende en una entrevista con la Agencia EFE el también jefe del servicio de Oncología Médica del Hospital General de Valencia.

Camps considera que algunas estructuras organizativas actuales “son del siglo XX y son superadas por los acontecimientos que suponen en estos momentos la enfermedad cancerosa, mucho más compleja”.

Según explica, cuando se empezó con la especialidad de Oncología en los años 80 “había pocos tratamientos y no era tan difícil organizar la asistencia al paciente”, pero ahora, “desde el diagnóstico hasta los diferentes tratamientos implican una enorme complejidad y es necesario que se realice de forma adecuada en todos los departamentos y en todos los hospitales de la Comunitat, los grandes y los pequeños”.

El oncólogo Carlos Camps, durante la entrevista con EFE. EFE/Ana Escobar

El cáncer, una enfermedad muy compleja que necesita muchos recursos

El cáncer, afirma, “es una enfermedad muy compleja, necesita muchos recursos, y tenemos que asegurarnos de que todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, independientemente del área donde vivan, tienen acceso a los mismos recursos y a cualquier tratamiento e innovación que llegue”.

Para ello, a su juicio, “es fundamental organizar de una forma premeditada, no espontánea, que el proceso canceroso esté bien planificado desde las instancias de la Conselleria y se dé una respuesta correcta a todas las situaciones que el paciente va a vivir en el viaje de su proceso canceroso, desde el diagnóstico hasta la curación o la muerte”.

Así, el catedrático del Departamento de Medicina de la Universitat de València (UV) defiende que “si no hay suficientes recursos en algún centro, porque es imposible que todos los hospitales pequeños, grandes o medianos dispongan de todo”, exista una coordinación “para que el paciente pueda tener acceso a todo”.

Para conseguir esa “equidad en los recursos asistenciales” considera que hace falta un “esfuerzo comunitario adicional, y con consenso, en la organización y planificación de los mismos”, ya que en su opinión “falta organización. Son 24 departamentos y, luego, cada servicio trabaja de forma independiente. Cada servicio de cada hospital es una isla”.

Ejes vertebradores de la nueva Estrategia Oncológica

Según explica esta semana ya ha mantenido una primera reunión para la elaboración de la nueva Estrategia del cáncer y la medicina de precisión en oncología de la Comunitat Valenciana 2024-2027, que considera tiene varios ejes vertebradores.

Así, considera “fundamental” la prevención y favorecer los hábitos saludables en la ciudadanía, aspecto en el que afirma “tiene mucho que decir” el médico de cabecera, y señala que la Comunitat ha sido “modélica y pionera” en muchos aspectos y “hay que mantener el pulso cuando se está en niveles altos”.

En este sentido, destaca la importancia de incidir en aspectos como el de no fumar, especialmente entre los más jóvenes, pues es “una evidencia que el tabaco provoca cáncer, no solo de pulmón”, y defiende que se hagan campañas donde aparezcan referentes de una vida sana tras señalar que está “demostrado” que no sirven los mensajes coercitivos o de amenaza como los que incluyen las cajetillas de tabaco.

Otro de los ejes de la nueva Estrategia es el de “mantener e incluso incrementar” el esfuerzo en el diagnóstico precoz, del que destaca medidas como el cribado de cáncer de mama, y se muestra partidario de “volver a retomar” el de cáncer de cérvix y extender al 100 % el del cáncer colorrectal. En el caso del cáncer de pulmón, indica que “aún está en discusión”.

La Comunitat Valenciana tiene acceso a todos los tratamientos que están disponibles en España: “No hay ningún problema ni diferencia” en ese sentido, indica Carlos Camps, quien recuerda que esta es la tercera autonomía que lleva a cabo más ensayos clínicos y su investigación clínica “es de alto nivel”.

También afirma que faltan más especialistas en Oncología y las plazas de médicos residentes (MIR) no son suficientes, y recuerda que la especialidad se aprobó en España en 1980 y ahora están empezando a jubilarse muchos oncólogos “cuyas plazas no van a poder ser cubiertas”.