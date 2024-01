València (EFE).- El president de la Generalitat, Carlos Mazón, y el expresident Ximo Puig han apelado este lunes, durante el recuerdo y homenaje al profesor Manuel Broseta en el trigésimo segundo aniversario de su asesinato por ETA, a seguir profundizando en el “encuentro y la convivencia” y trabajar por una sociedad “en paz, libre de odios y de fanatismos”.

Lo han hecho durante la ofrenda floral realizada en el monolito erigido en honor a Manuel Broseta, en la avenida de Blasco Ibáñez de València, donde el 15 de enero de 1992 fue tiroteado, en un acto en el que uno de los hijos del profesor ha destacado la “necesaria exigencia de mantener vivo el recuerdo de lo que ha sucedido en este país” como “prevención de lo que no tiene que volver a suceder”.

Pablo Broseta ha considerado una “exigencia y una necesidad” que se recupere esa “cultura del consenso y el acuerdo” y ha señalado: “Requerimos, exigimos y merecemos la exigencia y la necesidad de tener un buen gobierno”, antes de subrayar que hay “un Gobierno legítimo”.

“Exijamos tener un Gobierno hecho y sostenido por los mejores, y no vernos en situaciones en las que -ha dicho- las disyuntivas y los desacuerdos en determinados niveles nos llevan a tener gobiernos donde encontramos candidatos o candidaturas con miembros con delitos de sangre a sus espaldas, con separatistas, con secesionistas”.

El policía herido en el atentado

También ha hecho referencia a las casi 900 personas asesinadas por ETA y al labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y en este sentido, ha hecho una mención especial a la Policía Nacional por sus dos siglos de vida y, en concreto, al agente José Vicente Martos, que resultó gravemente herido el día del atentado a Manuel Broseta y al que, ha dicho, le ha costado “30 años localizar”.

Este lunes, ese agente ha explicado a los medios que acudió al lugar donde los etarras habían dejado el coche tras asesinar a Broseta, justo enfrente de una guardería, y al desconocer si llevaba explosivos en su interior avisó a los Tedax, aunque el vehículo explotó “sin esperarlo” y le causó graves heridas.

Según ha explicado José Vicente Martos, llegaron a enfrentarse con las madres de los niños de la guardería que había enfrente porque querían pasar a toda costa por el lugar donde estaba el coche. “Mi reloj lo encontró la policía parado a las 13:00 horas, cuando salían de la guardería; podría haber sido una masacre grande”.

Durante el acto, en que una violonchelista ha interpretado ‘El cant dels ocells’, Mazón y Puig han colocado juntos una corona de laurel, y también lo ha hecho la alcaldesa de Valènci, María José Catalá, junto al policía nacional José Vicente Martos; después, varias personas a título individual han colocado claveles en memoria de las víctimas del terrorismo.

Homenaje al “encomiable” Manuel Broseta

Carlos Mazón ha reivindicado la “encomiable” figura del jurista y catedrático “no sólo por la llegada y la cimentación de la democracia en España, sino por la llegada y la cimentación del propio autogobierno valenciano del que fue claramente protagonista”.

También ha remarcado las lecciones del jurista valenciano, que pronunció frases como “sin libertad no hay democracia ni Estado de derecho”, y ha agradecido la labor de la familia de Manuel Broseta y la Fundación para seguir profundizando sobre el diálogo, la paz y la convivencia “sin ninguna palabra de ira, de venganza o de desencuentro”.

El expresident de la Generalitat Ximo Puig ha asegurado que la división “nos debilita” y ha añadido: “Urge fortalecer desde la confianza nuestra convivencia, defender desde el diálogo aquello que nos une, orillar con responsabilidad todo aquello que erosiona la convivencia”.

María José Catalá ha señalado que la “terrible tragedia” ocurrida hace 32 años dejó en esta ciudad una “cicatriz, un golpe muy duro para la sociedad valenciana, que aún no se ha recuperado”, y ha pedido: “Hagamos un esfuerzo por mantener el consenso político”.

“Pero que al mismo tiempo, sin rencor y sin ira, no olvidemos, no reescribamos la historia, perdonemos a los culpables de corazón pero no institucionalmente -ha señalado-. Una cosa es no generar odio y otra, permitir que personas condenadas por delitos de sangre formen parte de nuestra instituciones. Todavía no ha pasado suficiente tiempo para que estas personas estén activas en la política y las instituciones”.