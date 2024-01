Valècncia (EFE).- El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha indicado este jueves que cuando se anuncian castigos o ayudas para que las empresas que se marcharon de Cataluña por el ‘procés’ regresen “se están equivocando”, y que hay un sistema “facilísimo” para lograrlo: confianza, tranquilidad y paz.

Garamendi se ha pronunciado así tras reunirse en València con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, quien ha hecho un llamamiento a cualquier empresa que quiera venir a instalarse en la Comunitat Valenciana “buscando libertad”, porque aquí la va a encontrar.

“Es muy sencillito: no hace falta dinero, no hace falta hacer leyes, no hace falta hacer nada”, sino “volver a la normalidad, que en cierta medida todos desearíamos que volviera a Cataluña”, ha afirmado Garamendi, quien ha añadido que, mientras tanto, las empresas se instalan “donde consideran”, según su voluntad y libertad.

La Comunitat Valenciana, un territorio “más que atractivo” para la empresas

El dirigente de la patronal española ha cifrado en 8.000 las empresas que han tenido que salir de Cataluña “de manera forzada”, a pesar de sus empresarios, a los que ha mostrado el “apoyo explícito y clarísimo” de la CEOE, y se han ido a los sitios donde les han acogido “de la mejor manera y con voluntariedad”.

A su juicio, la Comunitat Valenciana es un territorio “más que atractivo” para instalarse, como se ha demostrado “con uno y otro Gobierno”, porque “de forma natural” es una comunidad atractiva, y las que han venido aquí tienen “todo el derecho a decidir” su futuro, “con total libertad”.

Caída de la inversión de un 30% en el último año

Garamendi ha afirmado que comparte las manifestaciones de Mazón de rechazar que se hagan “leyes a la medida, impuestos a la medida y todo a la medida por intereses políticos de corto plazo”, y ha alertado de que la inversión en España ha caído en el último año un 30 % respecto al anterior y ha sido menor que en otros países.

Además, ha resaltado que, de las inversiones extranjeras, más del 50 % ha ido a Madrid, frente al 11 o 12 % que ha ido a Cataluña, cuando hace unos años habrían ido “a la par, o incluso más a Cataluña”, por lo que ha insistido en la necesidad de dar confianza a los inversores, lo que pasa por volver a la normalidad.

Por su parte, Carlos Mazón ha indicado que los gobiernos atienden las necesidades empresariales, y ahora ha surgido una “nueva categoría de empresas” a las que apoyar: las “amenazadas en busca de libertad y estabilidad”.

Ha cifrado en casi mil las empresas que han llegado a la Comunitat Valenciana por el ‘procés’, a las que el Consell está en “la obligación y en la devoción de atenderlas”, y ha invitado a las empresas catalanas que no estén cómodas allí que sepan que esta “es tierra de libertad, de estabilidad” y “no señala” a las empresas.