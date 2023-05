Murcia (EFE).- El festival Warm Up, de Murcia, vuelve a abrir sus puertas este domingo después de que ayer una tormenta con fuertes lluvias y rachas de viento obligase a desalojar del recinto a los cerca de 18.000 asistentes y se cancelasen todos los conciertos.



Según han informado los organizadores del festival, las puertas del recinto de La Fica, donde se desarrolla el evento, se abrirán como estaba previsto a las 17.30 horas y será allí mismo donde los que tienen entrada de día podrán recoger sus pulseras de acceso.



Este domingo se subirán a los escenarios del Warm Up la banda británica de indie rock The Kooks, el grupo londinense de música electrónica Hot Chip, las bandas madrileñas Vetusta Morla y Carolina Durante, los estadounidenses Yo La Tengo, los catalanes Dorian, el cantautor vigués Iván Ferreiro, los oriholanos Varry Brava o el cantante barcelonés Carlos Sadness, entre otros.

Tormenta por sorpresa

El desalojo del festival se produjo ayer, alrededor de las 19.30 horas, cuando la tormenta sorprendió a los asistentes durante el concierto de la banda de rock británica Temples.

Tras una reunión con los responsables de Protección Civil, Policía Local y la Concejalía de Seguridad Ciudadana, los organizadores decidieron cancelar el resto de actuaciones previstas para la jornada, “al no poder garantizar las condiciones de seguridad tanto para los asistentes como para los trabajadores”.

En el cartel del sábado figuraban las actuaciones del grupo escocés Franz Ferdinand, de los berlineses Moderat, de los murcianos Viva Suecia y Second, de la guipuzcoana Amaia, del valenciano Álvaro Lafuente Calvo, conocido como Guitarricadelafuente, la banda de indie español León Benavente y la londinense Hopte Tala, entre otros.