Sheila Blanco: “Poetas del 27 estuvieron enterradas en libros de la historia”

Tegucigalpa, (EFE).- La pianista y cantante española Sheila Blanco ha hecho escala en Tegucigalpa como parte de una gira por Latinoamérica para cantar al piano poemas de reconocidas poetas de su país del 27, de quienes considera que durante mucho tiempo estuvieron enterradas en los libros de la historia.

“La música es algo con lo que yo crecí, es lo que me gusta y cuando conocí estas poetas para mí fue de mucha atención porque han estado muy enterradas en los libros de historia y en la literatura en general”, dijo Sheila a EFE en Tegucigalpa, donde da a conocer su disco “Cantando a las poetas del 27”.

Agregó que al conocer a las poetas españolas del primer tercio del siglo XX, decidió trasladar esa emoción a la música, con la que comenzó a sentarse al piano hace unos seis años.

Sheila, natural de Salamanca, donde se inició con la música y después estudió canto, piano clásico y comunicación audiovisual en Madrid, llegó a Honduras como parte de las actividades que promueve la Delegación de la Unión Europea, en coordinación con el Centro Cultura de España en Tegucigalpa (CCET).

A la artista española le hace “muy feliz” dar a conocer a las poetas del 27, porque no solo se trata de una labor musical y poética de su parte, sino también de un trabajo de divulgación, de igualdad y altruismo.

“Lo que quiero es que la gente las pueda disfrutar por un legado que dejaron, que lo podemos leer aquí en nuestro idioma para todos los hispanos. Es un lujo poder conocerlas y disfrutarlas”, enfatizó Sheila, quien llegó a Honduras después de haberse presentado en Colombia, Costa Rica y El Salvador.

Aunque su disco solamente es con poetas españolas del 27, Sheila no descarta que más adelante pueda hacer una nueva producción con poetas latinoamericanas, sobre las que va conociendo en cada país que visita.

La pianista y cantante Española Sheila Blanco durante una entrevista con Efe, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/ Gustavo Amador

De Honduras, indicó que está interesada en conocer la obra poética de Clementina Suárez, quien nació el 12 de mayo de 1902 y falleció en Tegucigalpa en 1991.

“Lo hermoso de esto es no solo conocer sus nombres, sino que parte de su obra y de sus emociones que están ahí, en esos versos, así que ha valido la pena venir aquí a Honduras, aunque sea solo por llevarme este nombre, a Clementina, conmigo”, enfatizó Sheila.

El disco de Sheila con poetas españolas del 27 resume la obra de intelectuales como Concha Méndez, Elizabeth Mulder, Ernestina de Champourein, Pilar de Valderrama, Dolores Catarineu, Margarita Ferreras y Carmen Conde, que quizá sea la más famosa de esa generación porque fue la primera académica de la lengua y la primera mujer en entrar a la Real Academia Española.

El repertorio de Sheila cuenta con una pequeña presentación de cada autora, dando algunas pinceladas sobre su vida y una breve contextualización del poema antes de interpretarlo.

También interpreta un poema propio dedicado a las poetas del 27, así como uno de Rosalía de Castro, de los pocos referentes femeninos que tuvieron estas mujeres de la literatura española.

Sheila ha sabido combinar la música con el periodismo, pero en los últimos seis años se ha dedicado exclusivamente a cantar y componer mientras continúa su formación como música.

Ha sido la vocalista de varias formaciones musicales como la Larry Martin Band (Everything must change, 2012), Speak Jazzy (A song for you, 2015) o Patáx (A night to remember, 2016).