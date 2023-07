Suaves olas de jazz, blues y country al son de Norah Jones

San Sebastián (EFE).- Suaves olas rompiendo contra el gran cubo del Kursaal. Un oleaje calmado, sutil, acompasado. Olas de jazz blues, country, gospel y otros sones que mecen a los 1.800 espectadores entregados a la voz de Norah Jones.

La solista de Nueva York ha acaparado la atención de esta segunda jornada del Jazzaldia de San Sebastián con un elegante recital en el auditorio del Kursaal, junto a un hoy amable mar Cantábrico, que acariciaba la orilla de la playa de la Zurriola con similar cadencia.

El cubo grande que diseñó Rafael Moneo, lleno hasta la última localidad. Y eso que las entradas para escuchar a Norah Jones han pasado a la historia por ser las más caras (95 euros) jamás vendidas en las 58 ediciones del Festival de Jazz de San Sebastián.

Es la “gran estrella” de esta edición, como ha admitido su director, Miguel Martín, y el Jazzaldia ha tirado la casa por la ventana para tenerla este sábado. Jones es la contratación más cara de toda la exitosa trayectoria del festival.

Nueve premios Grammy

No en vano se trata de una gran diva que atesora nueve premios Grammy y ha vendido más de 50 millones de discos desde su debut en 2002 con “Come Away With Me”. Una gran dama de las que tratan de imponer condiciones inasumibles a los fotógrafos, al menos en San Sebastián.

Habrá que recordarla -los 1.800 afortunados- o imaginarla sentada ante el lustroso piano del Jazzaldia, largo vestido rojo hasta los pies, camisola a cuadros y rayas blancas y negras, acompañada de Chris Morrisey al bajo, Dan Lead a las guitarras, y Brian Blade tras la batería.

En la gira ha tocado el Hammond B3 su pareja sentimental, Peter Remm, pero hoy no ha subido al escenario del Kursaal.

Jones, quien no se prodiga en exceso en los escenarios, ha llegado a San Sebastián procedente del Cap Roig de Calella de Palafrugell y finalizará su paso por España en Marbella.

La neoyorquina no para en cualquier lugar. Lujo y elegancia con sabor a salitre y brisa de mar.

Ha arrancado firme con “Just a Little Bit”, tras la que ha abordado al piano “I’m Alive”, el tema que compartió con Jeff Tweedy, el líder de Wilco, para avanzar con sutileza por su repertorio, que se asienta en el jazz para incorporar sin complejos matices de blues, gospel, algo de pop y bastante country.

La deliciosa “Sunrise” ha emocionado a un público enamorado, para elevar el tono hacia los coros gospel de “Can We Believe”.

Hacia la mitad del recital, ha abandonado el resguardo del piano y se ha colgado la guitarra para interpretar un paréntesis ya abiertamente country con la enérgica “Don’t Know What It Means”, y bajar de nuevo el ritmo en “Rosie’s Lullaby”, una sutil balada acompañada únicamente por la ‘steel guitar’ de Dan Lead.

Vuelta de tuerca hacia el blues con “All a Dream” y regreso al piano y al jazz -“Don’t Know Why”-, con permiso de la más popera “Chasing Pirates”, hasta que en la última parte del concierto ha levantado al público al interpretar la esperada “Come Away Whith Me”.

En la primera tanda de bises, Norah Jones se ha atrevido nada menos que con Tom Waits y su maravillosa balada “Long Way Home”, para cerrar el concierto, tras ser solicitada de nuevo por el público, con “Turn Me On”, de su aclamado primer disco.

Guitarras en La Trinidad

Pasado ya el esperado recital de Jones, la noche jazzera donostiarra se traslada a su escenario más querido.

La coqueta Plaza de la Trinidad, el tarro guardián de las esencias del Jazzaldia, se estrena hoy con la guitarra como gran protagonista.

El primero en la sesión doble es el estadounidense Juian Lage, al frente de un trío formado por Joer Roeder al bajo y Joey Baron a la batería.

Lage, que explora la aportación al jazz de los sonidos de la guitarra eléctrica, publicó en 2022 el álbum “View With a Room”, el segundo que edita con el sello Blue Note, cuyo resultado mostrará en esta primera parte del recital nocturno en la Trinidad.

Tras él se espera al cuarteto de Bill Frisell, también encabezado por la guitarra eléctrica del músico de Baltimore, al que acompañan Greg Tardy con los metales, Gerald Clayton con el piano y el órgano y Johnathan Blake a la batería.

Pasó por el Jazzaldia en su 56 edición, aunque entonces en formación de trío, y en esta ocasión presenta su nuevo disco “Four”, tercer trabajo con Blue Note, en el que reinterpreta algunas de sus anteriores composiciones y añade nueve temas originales.