Por Concepción M. Moreno |

Buenos Aires, (EFE).- ¿Qué tienen en común los dibujantes Maitena y Liniers, los exdeportistas Manu Ginóbili y Gabriela Sabatini y el actor y director español Santiago Segura? Todos aman a Mafalda, esa niña de 6 años adelantada a su tiempo, rebelde, feminista, inquieta, y a todo el universo que el genial Joaquín Lavado ‘Quino’ creó en torno a ella.

Todos ellos, junto a muchos otros de nacionalidades diversas, desfilan por los cuatro capítulos de la serie documental “Releyendo: Mafalda” que, desde este miércoles, puede verse en las plataformas Disney+ y Star+ y que busca “un punto de vista diferente audiovisual” sobre este personaje icónico de la cultura argentina y su autor.

“Es importante lo de la relectura. Es un punto de vista diferente audiovisual; no existían series sobre Mafalda y eso me parece que es muy interesante, que esté sucediendo esto”, explica durante una entrevista virtual con EFE su directora, Lorena Muñoz, quien se confiesa “fanática” de la tira creada por Quino.

Realizadora de, entre otros filmes, “Gilda, no me arrepiento de este amor” (2016) y “El Potro, lo mejor del amor” (2018), sobre los mitos argentinos Gilda y Rodrigo, dos cantantes fallecidos en un accidente, muy jóvenes y en la cúspide de sus carreras, esta porteña de 51 años habla ahora con la misma pasión de una leyenda muy cercana para ella.

“Vivo en San Telmo, vivo muy cerca de su casa, donde vivía él (Quino) cuando creó a Mafalda, y me lo imagino mucho a él dibujando en esas ventanas. Y me gusta mucho algo que me enteré, que no sabía, que es esta idea cómo él piensa que el historietista tiene relación con el cine; eso me pareció conmovedor, porque tiene que ver conmigo también”, detalla la directora.