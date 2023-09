Pilar Martín |

Madrid (EFE).- Con la revolución industrial y los cambios que llevó a la sociedad de la época como tema central, Ken Follett regresa con “La armadura de la luz”, obra histórica centrada en una época en la que encuentra paralelismos con la actualidad: “una revolución técnica, una guerra terrible en Europa y el aumento de los precios que hace la vida muy difícil a la gente corriente”.

Así lo ha explicado esta mañana el escritor galés quien, vestido con una impecables chaqueta blanca, ha elegido la Real Fábrica de Tapices de Madrid para presentar internacionalmente esta nueva novela publicada esta semana simultáneamente en todo el mundo y que se une a la saga “Los Pilares de la Tierra”, con la que el escritor ha superado la cifra de 50 millones de copias vendidas.

Una última incorporación ésta, la quinta, a esta saga que comenzó hace 34 años y en la que vuelve a demostrar su gusto por sacar sus tramas de la propia Historia, épocas pasadas que, como en este caso, tienen paralelismos con la actualidad.

El escritor británico Ken Follett presenta su nueva novela “La armadura de la luz”. EFE/ Rodrigo Jiménez

“Una es una revolución técnica, otra es una guerra terrible en Europa y la otra es el aumento de los precios que hace la vida muy difícil a la gente corriente. Ahora sabemos lo que pasó en la historia, hubo conflictos muy amargos (…) la diferencia es que sabemos cómo funcionó en el siglo XVIII, los sindicatos se legalizaron, la guerra llegó a su fin y el precio del pan bajó a un nivel razonable”, ha relatado.

“Sé muchísimo sobre lo que pasó en el pasado y no sé nada sobre el futuro”

Pero, ha lamentado Follett: “no sé qué va a pasar con la crisis actual. No puedo predecir el futuro, sé muchísimo sobre lo que pasó en el pasado y no sé nada sobre el futuro”.

En concreto, “La armadura de la luz” (Plaza y Janés) arranca en la ciudad de Kingsbridge a finales del siglo XVIII y sigue las aventuras de un grupo de familias cuyas vidas van a sufrir un decisivo vuelco por la irrupción de la Revolución Industrial. Los conflictos y brutalidad de la nueva era se verán además agravados por la guerra entre Gran Bretaña y Francia, una guerra que desangrará a Europa y alcanzará su punto culminante en la batalla de Waterloo.

Follett (Cardiff, Gales, 1949), quien ha reconocido que esta quinta entrega de la saga “ya es suficiente” -aunque “quizá dentro de 10 años” piense en otra historia- ha remarcado cómo la libertad cruza todas las páginas de esta saga, y cómo pone de manifiesto que las personas que ha luchado históricamente por ella “siempre son los desvalidos, siempre son las personas más débiles”.

Libertad

“Pero una y otra vez en la Historia reciente hemos visto a las personas más débiles ganar y volverse libres. Al final en ‘La armadura de la luz’ la gente se vuelve libre para formar sindicatos. En Europa hemos logrado la libertad religiosa, hubo un tiempo en que la gente se mataba por ser católica o protestante, pero ahora probablemente no se sepa”, ha contado.

El escritor británico Ken Follett presenta su nueva novela “La armadura de la luz”. EFE/ Rodrigo Jiménez

Y en este caso Follett ha creado a Sal, el primer protagonista de la novela, una joven hilandera que descubre los avances de la maquinaria de fabricar telas y se acaba convirtiendo en una líder sindical.

“Me interesa la gente que hace cosas (…) por supuesto no me gustan las guerras, pero éstas llevan a muchas tensiones, a un clímax y es por eso que a menudo uso batallas en mis libros”. Obras en las que Follett es fiel a la época.

“Uno de los historiadores me dijo, que la gente en Inglaterra no fumaba puros hasta que los soldados británicos fueron a España y vieron a esta gente fumando. En lugar de una pipa, estaban fumando estos cigarros y pensaron que era mucho mejor que una pipa. Y entonces todos los soldados ingleses se llevaron puros a casa y fue entonces cuando los ingleses empezaron a fumar puros. Así que no sé si deberíamos darle las gracias a España por eso”, ha concluido.