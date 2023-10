València, (EFE).- El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha apelado al consenso y a seguir avanzando por la “perspectiva de la normalidad”, “sin asfixias” ni la necesidad de “copiar o inspirarse en otras hojas de ruta territoriales que poco o nada se parecen a la fijada en el espíritu y la letra” del Estatut de Autonomia.

Primer discurso del 9 d’Octubre

“Me niego a pensar que la diversidad de esta tierra tenga propietarios”, ha afirmado Mazón en su primer discurso del 9 d’Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, en el que también ha rechazado que haya “dueños de la pluralidad territorial”.

“Nosotros somos también parte de esa pluralidad, como acredita este Palau, con una historia milenaria, con un pasado que demuestra que la Generalitat Valenciana es una institución que se asienta en fundamentos muy sólidos, y quiere seguir viviendo en la apertura, sin exclusiones”, ha manifestado.

Defiende la Comunitat “tal cual es”

Ha defendido la Comunitat Valenciana “tal cual es” y “no la que sólo algunos quieren que sea. No un relato interesado y deformado para que parezca lo que no es y se imponga una caricatura que, en realidad, jamás existió”, ha señalado y ha lamentado que “esa tentación totalitaria de definir el canon de cómo son las sociedades, y cómo tienen que pensar y comportarse”, no haya desaparecido en nuestros días.

El president ha iniciado el acto mostrando “la más firme condena a los actos terroristas acaecidos en territorio de Israel” y su apoyo a las víctimas del “sinsentido y el fanatismo”.

Financiación autonómica

En su discurso, ha reclamado una solución “satisfactoria” al déficit de financiación de la Comunitat, y una respuesta “adecuada” en materia de inversiones que sea acorde al peso y proyección de la economía valenciana.

También ha reivindicado infraestructuras como el puerto de València, del que ha dicho que “no es un capricho autonómico, sino una necesidad de toda España”, o el Corredor Mediterráneo, así como respuestas para el problema del agua o para la industria valenciana.

Sanidad pública

Se ha comprometido, además, a cumplir con las expectativas de la sanidad pública y los sanitarios; de los servicios sociales y las personas mayores y las más vulnerables; de la educación; de quienes “llevan años esperando una política de vivienda que de verdad funcione”, y de los jóvenes, “que esperan de su gobierno algo más que palabras”.

“Para cumplir con esas expectativas no es suficiente con la petición de más recursos, sino con la garantía de una gestión eficiente que avale nuestros propios argumentos”, ha señalado, y ha apostado por más autonomía y por una Generalitat “donde se reconozcan todos los ciudadanos de las tres provincias y que reivindique siempre el interés de todos por encima del de unos pocos”.

Clima institucional y político que aporte confianza

El president ha considerado “crucial apostar por un clima institucional y político que aporte seguridad y confianza” a la ciudadanía, y ha recordado que “no se puede prescindir de los valores asociados a la institución”, como son “objetividad en el cumplimiento del interés general, imparcialidad, eficiencia y equidad”.

Ha destacado que “no hay un pasado de unos y un pasado de otros”, sino “un pasado compartido”, al igual que hay un único presente que “nos acoge a todos” y que “no hay un futuro por el que valga la pena pelear si no es un futuro que nos acoja a todos”.

“Las instituciones deben ser el reflejo de la sociedad -que es plural- y de las inquietudes de los ciudadanos, que son diversas”, y ha hecho un llamamiento a no abandonar la perspectiva del consenso, que “ha sido fructífera” y es la que “ansía la inmensa mayoría de la sociedad y la que nos llevará “a nuevas cotas de progreso y bienestar”.

Mazón ha afirmado que la Comunitat “quiere vivir y progresar en un mundo global y multilateral”, y quiere que su territorio, su comercio, su industria y sus universidades, “compitan y colaboren de forma generosa”.

El jefe del Consell ha arrancado su discurso citando tres palabras: “responsabilidad, humildad y honor”, mientras que lo ha cerrado con otras tres: “igualdad, unidad y libertad”, y ha recitado parte de la letra de la canción “Libre”, de Nino Bravo.