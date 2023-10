València (EFE).- La película libanesa ‘Riverbed’, de Bassem Breche, ha ganado la Palmera de Oro y el premio a la Mejor Fotografía (Nadim Saoma) y a la Mejor Banda Sonora (Sharif Senhaoui) de la trigésimo octava edición de la Mostra de València-Cinema del Mediterrani.

La Mostra ha celebrado la noche de este sábado la gala de clausura en la Sala Iturbi del Palau de la Música, el mismo espacio donde Paolo Sorrentino recogió la Palmero de Honor hace unos días y donde se han realizado varios guiños al universo del cineasta italiano, según han informado desde la organización.

La protagonista del film, Omaya Malaeb, ha recogido las estatuillas en representación del equipo, dadas las dificultades para obtener visado desde Líbano, debido al conflicto en Gaza.

El jurado destaca su “poesía visual”

La “poesía visual” de la cinta le ha hecho merecedora de los premios, junto al logro de unir “dos temporalidades diferentes y el hecho de que los espacios interiores y exteriores se conviertan en un personaje tan fuerte como las dos actrices principales”, ha destacado el jurado formado por Maria Hatzakou (Grecia), Diana Al-Halabi (Líbano), Fatma Cherif (Túnez) y Michela Occhipinti (Italia).

También ha subrayado que las dos actrices “hacen que esta película explique de una manera inesperada una historia sobre el hecho de ser mujer, la maternidad y el rechazo de esta dentro de los constructos sociales”.

El galardón principal está dotado con 30.000 euros a la producción y 15.000 más a la distribución española.

Palmera de Plata

La Palmera de Plata ha sido para Susana Nobre, directora de ‘Cidade Rabat’, una película que ha conmovido al jurado por su tratamiento de “la pérdida, la soledad y la feminidad, así como por retratar con ternura la vida cotidiana de una mujer a través de una puesta en escena sin pretensión y delicada”. El galardón conlleva además una recompensa de 20.000 euros para la producción.

Otra de las triunfadoras de la noche ha sido la marroquí ‘Deserts’, que se ha alzado con el premio a la Mejor Dirección para Faouzi Bensaïdi y el de Mejor Actor, ex-aequo para sus dos protagonistas, Fehd Benchemsi i Abdelhadi Talbi. Se trata de una comedia con toques místicos que denuncia el abandono de las aldeas del Sur de Marruecos.

También ha habido presencia nacional en el palmarés, en este caso para la abrumadora interpretación de Claudia Faci, protagonista absoluta del film valenciano ‘Marina, Unplugged’, de Alfonso Amador, que se sumerge en la retórica de la extrema derecha.

Mejor guion

El Mejor Guion ha sido para Vladimir Perišić i Alice Winocour por ‘Lost Country’, una cinta ambientada en 1996, en Belgrado, durante una convocatoria electoral que el partido de Milošević acabó perdiendo de forma inesperada.

Líbano también se ha impuesto en la Sección Informativa del festival, ya que la cinta ‘Dancing On The Edge Of A Volcano’ ha obtenido la máxima puntuación en el Premi À Punt del Públic, que supone el compromiso del ente público de adquirir los derechos de la ganadora.

Se trata de un documental de Cyril Aris que relata la compleja situación a la que tuvo que enfrentarse el equipo de rodaje de la película ‘Costa Brava, Líbano’ (también proyectada en el festival), cuando a punto de iniciar la producción, y en plena pandemia, se produjo una explosión en el puerto de Beirut.

La gala, dirigida por Anna Marí y presentada por Paloma Vidal y Daniel Tormo, ha contado con la actuación de los bailarines Miguel Tornero y Miguel Ángel Punzano, de los colectivos Cocinando Danza y Tejido Conectivo.

La 38ª edición de Mostra de València-Cinema del Mediterrani está organizada por el Ayuntamiento de València y cuenta con la colaboración del Institut Valencià de Cultura (IVC), el Palau de la Música, Barreira Arte + Diseño y À Punt Mèdia como medio oficial