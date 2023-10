València (EFE).- El guion cinematográfico que el escritor Vicente Blasco Ibáñez escribió de su novela “Flor de mayo” y que la familia de su editor, Francisco Sempere, depositó en 2001 en la Biblioteca Valenciana ha desaparecido de esta institución autonómica y pese a las investigaciones policiales no se ha logrado recuperar.

Tras comunicar la familia del editor Francisco Sempere a la Generalitat que ese guion manuscrito de doce folios había desaparecido -lo que se descubrió cuando un investigador fue a consultarlo para su tesis y no lo encontró-, se presentó una denuncia a la Policía autonómica, cuya investigación ha concluido sin que se haya localizado.

Un guion inédito



“La importancia de ese guion es que verifica la implicación directa de Blasco Ibáñez en la realización de películas”, explica a EFE Miguel Herráez, catedrático de Literatura Española y representante del legado de la familia Sempere, quien considera “cuando menos sorprendente” una desaparición de este guion inédito, que califica de “negligencia muy dura”.

Fue en el año 2000 cuando Consuelo Sempere, nieta de Francisco Sempere (editor de Blasco Ibáñez), pidió a Herráez que buscara un lugar adecuado para depositar documentación que conservaba relativa al escritor, como 372 cartas manuscritas, el

“Manuscrito original de Flor de mayo, novela cinematográfica”, un centenar de fotografías, 25 telegramas y fragmentos de cartas.

Un año después se entregó todo a la Biblioteca Valenciana -que tiene su sede en el antiguo monasterio de San Miguel de los Reyes, en València-, mediante un contrato civil de comodato entre la Generalitat y los herederos de Sempere, y desde entonces la familia pensaba que estaba todo custodiado allí, hasta que el periodista e investigador Carlos Aimeur pidió consultar el guion para su tesis doctoral sobre el Blasco cineasta.

“Nadie sabe qué ha podido pasar ni en qué momento se rompió la cadena de custodia”, indica a EFE Aimeur, quien confía más en que el guion que Blasco Ibáñez escribió en 1917 sobre una de sus primeras novelas se haya perdido en las instalaciones de la Biblioteca Valenciana y no que se haya robado, como considera Herráez.

Página del documento que ha desaparecido, en una imagen facilitada a EFE.

El contenido no se ha perdido



Afortunadamente, el contenido de este guion no se ha perdido, gracias a que el periodista Rafael Ventura Meliá hizo en su día una transcripción de cinco guiones cinematográficos del autor de ‘Cañas y barro’ o ‘La barraca’, explica Aimeur, quien reivindica que Blasco Ibáñez le tenía cariño a “Flor de mayo”, donde reflejó la València costumbrista.

Ambos insisten en que la custodia que se ha hecho de ese guion es “muy cuestionable” y explican que tuvieron dos reuniones con la entonces directora general de Cultura y Patrimonio y técnicos de la Biblioteca Valenciana para informarles de una desaparición que ha molestado mucho a la familia del editor.

Una desaparición entre 2001 y 2008



Fuentes de la Conselleria de Cultura han explicado que la investigación policial, que ha concluido sin que hayan establecido responsables -lo que llevó la Fiscalía a archivar las diligencias-, sitúa la desaparición del manuscrito entre el periodo comprendido entre 2001 y 2008.

Indican que, en 2004, cuando se hizo la descripción informatizada de los documentos del comodato, ya no se incluyó el manuscrito entre los documentos catalogados, por lo que no aparecía visible en el catálogo, y que no se produjo ninguna petición de consulta hasta 2022.

La Conselleria explica asimismo que, para facilitar “la mejor reparación ante un hecho tan doloroso”, se ha elevado una consulta jurídica a la Abogacía de la Generalitat sobre las actuaciones administrativas que los afectados pueden ejercer para ser resarcidos por el perjuicio ocasionado.



Sobre las posibilidades de recuperación, la Policía autonómica ha incorporado los datos y descripción del manuscrito en bases de datos internacionales, mantiene la investigación abierta y continuará alerta ante posibles indicios, asegura la Generalitat.

Asimismo, desde la Biblioteca Valenciana se está llevando a cabo un proceso sistemático de revisión de los archivos personales depositados durante ese mismo periodo, por si el documento estuviera extraviado dentro del mismo depósito, y afirman que los protocolos de seguridad de los fondos patrimoniales son ahora muy distintos.