Bogotá, (EFE).- Con mucha “tradición de casa”, de juntarse los domingos con la familia y amigos a compartir y cocinar, el chef colombiano Arturo Bredregal prepara la mejor tercer paella del mundo, según el concurso ‘World Paella Day’, y no duda en “hacer un viaje de ida y vuelta” para darle a este típico plato valenciano el toque de Colombia.



“La paella es eso, una invitación a compartir, nos reunimos los domingos en torno a la hoguera”, cuenta a EFE Bedregal mientras acaba de emplatar el arroz que preparó para más de 100 comensales, una reinterpretación de esa receta.



Conejo, pollo, habas -que reemplazan al ‘garrofón’- y guisantes que sustituyen las judías verdes, junto a un arroz denominación de origen valenciano son los ingredientes que Bedregal sirve, cocinado con una ‘salmorreta’ trabajada en leña que le da el toque tradicional.



En su restaurante de la localidad Villa de Leyva, a unas tres horas de Bogotá, Bedregal incluye en su carta las dos recetas de paella que le llevaron hasta el tercer puesto en este concurso -en el que no participan españoles-: la “paella andina”, con diferentes tipos de tubérculos andinos como papas nativas acompañadas con trucha de río, que le valió el pase a la final, y una paella con codornices marinadas en café con la que se llevó el bronce.



“Por supuesto que los valencianos son puristas con su tema, pero como bien se sabe este es el único día donde se permite jugar un poco. Les gustó muchísimo la mezcla de sabores, los perfumes que dan los tubérculos andinos, quisimos hacer una presentación una propuesta donde de verdad hubiera un viaje de ida y vuelta”, cuenta el chef sobre el concurso, donde no faltó tampoco el ‘socarrat’ o la ‘pega’, el arroz que queda quemado al fondo de la sartén.



Confiesa, no obstante, que la codorniz con café resultó un poco “polémica” en Valencia. “El problema no es que se le diga paella a algo, es el apellido, la valenciana es la valenciana, y eso tiene que ver con sus ingredientes”, agrega.

Valencia y Colombia

Colombia y Valencia, tanto la ciudad como la provincia española, tienen muchas más cosas en común que la paella, de hecho la colombiana es la primera nacionalidad extranjera que se encuentra en la zona, unos 25.000 viven en la región, cuenta Miguel Ángel Pérez, director de marca y mercados en Visit Valencia.Valencia, junto con Madrid y Barcelona, y las comunidades autónomas de Cataluña y País Vasco, acaban de terminar una gira por Colombia para impulsar el turismo de colombianos en España. El año pasado 600.000 turistas de esta parte del mundo visitaron España.Pérez, además, adelanta que están trabajando por conseguir una conexión aérea directa entre Bogotá y Valencia, algo que facilitaría y potenciaría mucho esta unión.”Valencia es mágica, lo tiene todo, es una ciudad que no es grande ni chiquita, la parte histórica, las playas, su gastronomía”, relata Bedregal tras visitar la ciudad española, ya pensando en hacer “talleres de paella” y una “gira de la paella” en Colombia.