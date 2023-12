Por Alejandro Prieto |

Montevideo, (EFE).- La inteligencia artificial (IA) difícilmente se vuelva una “amenaza” para la ilustración “si hay una dimensión de pensamiento y creación personal”, asegura el portugués André Letria, quien cree que hoy hay “demasiadas imágenes” pero “casi nadie” las mira con detenimiento y reflexión.

La antes impensada posibilidad de que, con una oración descriptiva como comando, una herramienta de IA cree en segundos un jardín idílico, una ciudad de tintes distópicos o casi todo lo que imagine quien la emplea, ha despertado preocupación en el terreno del arte.

A lo que, con las huelgas de guionistas y actores de Hollywood en la primera plana, artistas de todo el mundo han empezado a interiorizarse sobre los riesgos, la ilustración no es ajena al debate.

De visita en Uruguay como jurado invitado del IX Premio Nacional de Ilustración -en cuyas bases se indicó a los participantes detallar si habían utilizado “algún programa de IA”-, André Letria señala a EFE que reconoce que la irrupción de la IA impacta distinto en el lado “técnico” y el “creativo” del rubro.

En cambio, el trabajo “más artístico” o de autor es “muy difícil de sustituir” por la IA, como, dice, vio durante el taller que brindó a ilustradores locales en Montevideo, pues “lo que hacen será siempre muy difícil de copiar o de recrear porque tiene mucho que ver con experiencias o universos personales”.

Para el artista e hijo del escritor y músico José Jorge Letria, además, los ilustradores están “un poco luchando” contra la IA y la evolución tecnológica en su intento por que observadores bombardeados de imágenes “paren” y miren con atención, pues su trabajo “tiene la función de transformar la realidad diciendo algo desde su lenguaje”.

“Una cosa que me preocupa mucho es que hay demasiadas imágenes pero casi nadie sabe cómo mirarlas. En Instagram miramos una imagen por segundos, no estamos intentando comprender lo que está ahí y eso me hace pensar cómo es cada vez más importante el trabajo que los ilustradores hacen”, expresa Letria.