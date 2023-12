Londres (EFE).- El conocido actor británico Tom Wilkinson, nominado en dos ocasiones a los Oscar y que actuó en películas como ‘Full Monty’, ‘In the bedroom’, ‘Michael Clayton’ o ‘Shakespeare in love’, ha muerto a los 75 años, según informó este sábado su familia.



Wilkinson se convirtió en las últimas décadas en un rostro familiar como secundario de lujo en multitud de grandes producciones de Hollywood y británicas, aunque alternó esos trabajos con su presencia en series de televisión y obras teatrales.



“La familia de Tom Wilkinson anuncia con gran tristeza que murió repentinamente en su casa el 30 de diciembre. Su mujer y su familia estaban con él”, señaló un comunicado difundido por su agente a medios británicos, en el que también piden que se respete su privacidad en estos momentos.



A lo largo de seis décadas de actuación, Wilkinson fue nominado como mejor actor por ‘In the bedroom’ en 2001, y como mejor actor secundario por ‘Michael Clayton’, en 2007.

Tom Wilkinson ganó el BAFTA por ‘Full Monty’

Sin embargo, fue su personaje como el reticente bailarín de ‘strip-tease’ Gerald Cooper, en la comedia británica ‘The Full Monty’ (1997), el que le hizo más conocido a ojos del gran público y el que le dio la gloria con el BAFTA a mejor actor secundario.



Recientemente se reunió con alguno de los coprotagonistas de aquel éxito de taquilla y de crítica para rodar la serie homónima que produjo Disney +.



Directores como Christopher Nolan, John Madden, Oliver Stone, Roman Polanski o Wes Anderson recurrieron a él para dar peso al reparto de ‘Batman begins’, ‘Shakespeare in love’, ‘Snowden’, ‘The ghost writer’ y ‘The Grand Budapest Hotel’.



Se calcula que participó en más de 130 producciones de cine y televisión, desde dramas históricos como ‘Sentido y sensibilidad’ a roles al frente de una banda criminal, como ‘RocknRolla’ de Guy Ritchie.



Nacido en Leeds (norte de Inglaterra), se mudó a Canadá y a Cornwall (suroeste de Inglaterra) durante su niñez, antes de estudiar Inglés y Literatura en la universidad y formarse cono intérprete en la Academia Real de Arte Dramático.



Casado con la también actriz Diana Hardcastle, con quien actuó en la miniserie ‘The Kennedys’ y en la película ‘The best exotic Marigold hotel’, tuvo dos hijas, Alice y Molly.