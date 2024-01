Montevideo (EFE).- Los abrazos, las lágrimas y el sentir cómo cicatrizan heridas abiertas por una tragedia que 50 años después vuelve a conmover al mundo hacen de ‘La sociedad de la nieve’ tanto un “regalazo” como un filme “muy bien logrado” para los familiares de “los que no volvieron” de los Andes.

“Yo vi a mi hermano en una pantalla gigante. Todo lo que tenía guardado durante 50 años se desbordó”, dice, emocionada, Stella Pérez del Castillo -hermana de uno de los fallecidos- en el ‘Detrás de escenas’ del filme español recién nominado a dos premios Óscar que los uruguayos también sienten suyo.

Es que, como señala en una entrevista con EFE Alejandro Nicolich, el hermano menor de Gustavo ‘Coco’ Nicolich, uno de los 45 que viajaban en el avión Fairchild que cayó en la cordillera de los Andes en 1972, lo que pasó aquel 13 de octubre “involucró a todos”.

“Todos tenemos una marca del accidente de los Andes, desde los (familiares de los) que no volvieron a los que volvieron, y la tenemos que seguir llevando”, dice quien estima que hasta hoy, pese a haber “cicatrizado” la herida por los que, como su hermano, fallecieron en los Andes, “no ha sanado” del todo.

Si bien cree que en su caso ya tuvo “un cierre muy lindo” cuando viajó a la cordillera junto a sus hijos, hermanas y sobrinos, Nicolich resalta que la película de Juan Antonio Bayona está “muy bien lograda” y por eso a muchos les sirvió para procesar o hacer las pases con lo sucedido.

“Creo que es una gran paz para todas las familias que hoy (haya) una película hablada en castellano, en uruguayo (…) está muy bien lograda la parte de cómo se vivió (…) y me parece que eso ayudó mucho a lograr una paz, a abrazar esta historia que hay familias que tuvieron un final feliz y otras que no”, expresa.

Lo mismo cree Claudia Pérez del Castillo, hermana de Marcelo Pérez del Castillo, quien acota que “está tan bien hecha” que “fue muy real” para ella y se retiró de la sala de la función especial para los familiares tras la escena donde “todos buscaban a Marcelo” después del alud en el que murieron él y otras siete personas.

“Siempre digo que la voy a volver a ver despacito, en casa, tranquila, y todavía no me ha llegado el momento”, apunta quien subraya que su familia está “eternamente agradecida” con el equipo de Netflix por dar a conocer al mundo “que eran 45” y no solo 16 los protagonistas.