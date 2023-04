102-79. El UCAM CB arrolla al Girona tras el descanso

Murcia, 2 abr (EFE).- Aíto García Reneses, entrenador del Bàsquet Girona, admitió sin tapujos la superioridad “técnica, táctica y, sobre todo, física” del UCAM Murcia Club Baloncesto con respecto a su equipo en el partido que el conjunto grana venció por 102-79 en su pista del Palacio de los Deportes y afirmó que “la energía es muy importante para jugar al baloncesto y si no la tenemos es difícil”.

El veterano entrenador madrileño no ocultó en la rueda de prensa posterior al choque lo que resultó ser una evidencia después del descanso, pues al intermedio se llegó con un apurado marcador de 47-46.

“El UCAM estuvo mucho mejor que nosotros técnica, táctica y, sobre todo, físicamente, con mucha más energía, y basta con mirar la cantidad de rebotes de uno y otro para verlo. Nosotros jugamos francamente mal y el rival muy bien”, comenzó diciendo con la referencia el 46-33 en capturas.

“El partido se rompió sin duda en el tercer cuarto y la energía es muy importante para jugar al baloncesto y si no la tenemos es difícil”, añadió.

Además, aludió al flojo encuentro de Marc Gasol, quien no anotó en los 21 minutos que estuvo en pista y sólo intentó un lanzamiento de dos puntos y un triple.

“Marc no estuvo en su mejor día, tampoco físicamente, y el problema no fue tanto la defensa de 2 contra 1 que le hicieron en ocasiones. No creo que eso fuera fundamental y sí el tono global del equipo”, manifestó.