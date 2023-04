El windsurfista español Nacho Baltasar, décimo tercero en Palma

Palma, 3 abr (EFE).- El windsurfista español Nacho Baltasar ocupa el puesto décimo tercero en la clasificación de la clase iQFOil, la única que pudo completar una prueba este lunes y que domina la potente flota francesa en el arranque de la vela olímpica del Trofeo Princesa Sofía Mallorca by Iberostar, que se celebra en la bahía de Palma.

La meteorología complicó la jornada inaugural de la prestigiosa regata para las 597 embarcaciones olímpicas citadas en la capital balear.

A pesar de los numerosos intentos, sólo la clase iQFOiL Men pudo completar una prueba debido a la inestabilidad del viento provocada por los chubascos.

Los iQFOiL Men planearon sobre los “foils” para completar una de las cuatro pruebas que tenían en programa para estrenar sus casilleros.

Con una meteorología muy complicada, el joven mallorquín Nacho Baltasar logró entrar quinto para situarse, finalmente, décimo tercero en una clasificación provisional dominada por los representantes franceses.

De regreso a tierra, Baltasar reconoció estar muy contento con su rendimiento: “La verdad es que todo se ha alineado a mi favor: he hecho lo que tenía que hacer en el momento adecuado. Poco viento como el de hoy en la bahía de Palma me es favorable, porque todavía no estoy en mi peso ideal”, explicó.

El resto de clases que competían en esta primera jornada (iQFOiL Women, 470 Mixed, ILCA 7 e ILCA 6) lo intentaron sin éxito.

En ILCA 7, el grupo Amarillo sí que pudo terminar una prueba, pero la puntuación no subió al marcador porque los otros dos grupos no completaron la manga.

La segunda jornada de competición convocará este martes en el agua a todas las clases participantes.

Además de los 470 Mixed, ILCA 6 y 7 e iQFOiL Men y Women, que seguirán compitiendo, regatearán los 49er y 49er FX, los Nacra 17 y los Formula Kite Women y Men.

Los 976 barcos y casi 1.300 regatistas de 66 nacionalidades que compiten por el 52 Trofeo Princesa Sofía Mallorca llenarán la bahía de Palma.