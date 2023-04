Por Rodrigo Corona |

México (EFE).- Omar Quintero, seleccionador de México, no tiene planes de reunirse con Juan Toscano-Anderson, alero de Utah Jazz de la NBA, para intentar convencerlo de sumarse a la plantilla que se prepara dispute con el país el Mundial de baloncesto 2023.

“No he hablado con Juan. La última vez nos felicitó por el pase al Mundial. Tengo buena relación con Juan y creo que es un momento importante para su carrera. Quiero desearle el mayor de los éxitos. Sabemos que quiere enfocarse en su próximo contrato en la NBA y es respetable. Aquí tendrá siempre la puerta abierta cuando decida regresar”, declaró el entrenAdor a EFE.

“Ahora estamos enfocados en hacer la planeación, en los jugadores que pueden estar (en la Copa del Mundo). Es una decisión que él tomó, y si cambia de opinión, tendríamos un acercamiento”, explicó.-

Toscano, el único mexicano en la NBA, renunció al equipo mexicano sin ofrecer una razón concreta.

El jugador de 29 años se convirtió en junio pasado en el primer baloncestista del país que gana el título de la NBA.

Ocho jugadores definidos y la opción de Toscano

El exjugador de los Golden State Warriors disputó su último partido con la selección en la derrota ante Colombia en agosto pasado, juego en el que fue expulsado por acumulación de faltas.

A pesar de que ha dicho que no hablará con Toscano para conocer las razones que le llevaron a dimitir de la selección, el entrenador reiteró que no descarta su convocatoria al Mundial.

Quintero dijo que ya tiene definidos a ocho de los jugadores que integrarán la lista final, y los demás saldrán de un campo de entrenamiento en el que convocará a unos 30 baloncestistas.

Entre las plazas que debe definir está la del jugador naturalizado, puesto por el que compiten Daniel Amigo, Joshua Ibarra, Luke Martínez, Jaime Jáquez, JJ Ávila e incluso Toscano, si es que al final decide luchar por un lugar.

“Al Mundial vamos a dar lo mejor y a competir. Va a ser un torneo contra las treinta y una mejores selecciones del mundo y vamos a tratar de llegar lo más lejos posible. Hasta el 29 de abril que sea el sorteo y conozcamos el grupo y la sede, sabremos a qué nos vamos a enfrentar y hasta donde podemos llegar”, añadió Quintero.

El seleccionador de México, Omar Quintero, habla durante una entrevista con EFE, el 31 de marzo de 2023, en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

Como parte de la preparación, además de usar los Juegos Centroamericanos y del Caribe para foguear jóvenes, el entrenador espera tener al menos diez partidos amistosos antes del Mundial, cuatro de los cuales busca que sean en diferentes estados de México, en donde pretenden hacer un enfrentamiento en la capital que sea la despedida de los hinchas locales.

“Les he cambiado la mentalidad y el chip a los jugadores, de creérsela de que los mexicanos sí podemos y, sobre todo, devolver el sentido de pertenencia. Se había perdido la identidad, la camisa no se la puede poner cualquiera y eso fue una de las cosas que logré regresar”, dijo el exjugador que ha clasificado a México a su segunda Copa del Mundo en 50 años.

Además de prepararse para el Mundial, Quintero, quien tiene contrato como seleccionador absoluto de México hasta 2027, se puso objetivos a largo plazo y por ello desde que llegó ha impulsado un cambio generacional que encabeza Gael Bonilla, quien ya se ganó un puesto como jugador de rol en la quinteta.

Con la mira puesta en 2028

El plan de Omar Quintero es, después del Mundial, intentar clasificar a México a los Juegos Olímpicos 2024, sin embargo es realista y cree que su selección estará más preparada para Los Ángeles 2028, cuando los jóvenes que ha contemplado en su proceso serán la base de la nómina.

“Algo importante que pasó fue la continuidad. La renovación de cuatro años nos da una estabilidad y certidumbre para lo que sigue porque he hecho un cambio generacional y esto hará que no se pierda esa continuidad, que no se les corte el proceso porque con estos jóvenes vamos a llegar a los Juegos Olímpicos de 2028”, puntualizó.