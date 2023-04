Aceves: “Aprendí demasiado de Pachuca y Oviedo, cada uno me enseñó su fútbol”

Chicago (EE.UU.), 8 abr (EFE).- El defensa mexicano Alonso Aceves disfruta del fútbol de la MLS estadounidense en el Chicago Fire. Es un nuevo paso en su objetivo de llegar a la elite de Europa y a la selección mexicana. En una entrevista con EFE en el estadio Soldier Field de Chicago, Aceves expresa su agradecimiento a Pachuca y Real Oviedo porque cada uno de ellos le enseñó “su fútbol”.

A sus 21 años, Aceves (Huixquilucan, México, 28 de marzo de 2001) ya acumuló experiencia en el fútbol mexicano y en la segunda división española en un club histórico como Real Oviedo. Crece con Rafa Márquez y Carlos Salcido como ídolos y sueña con seguir sus pasos, tanto en Europa como en el Mundial de 2027, en el que empezó a pensar nada más terminar el Mundial de Qatar.

Pregunta: ¿Qué le hizo elegir el Chicago Fire y la MLS?

Respuesta: Estoy muy contento por venir a este club, uno lo ve por las instalaciones y la forma de trabajo. Cualquier jugador quisiera venir acá.

En México como en España he aprendido demasiado. Cada uno me ha enseñado su fútbol. La MLS va por buen camino, el club también, es un buen escenario para que te vean y para volver a Europa.

P: Tiene a su compatriota Jairo Torres y comparte el vestuario con un veterano como el suizo Xherdan Shaqiri. ¿Cómo le recibieron?

R: Los compañeros me recibieron muy bien. Es un vestidor muy bueno, tanto dentro como fuera de la cancha. Me he sentido en casa. Figuras como Shaqiri, uno aprende. No es necesario ni preguntarle. Es suficiente con ver cómo entrena.

P: ¿Cómo está yendo su adaptación a Estados Unidos?

R: Al final moverse de ciudades es estresante, pero al final aquí llegas y ves una bonita ciudad, te ayuda. A nivel deportivo, wow. Te da la calma y la paciencia para afrontar lo que uno tiene que hacer.

P: Tiene claro que su futuro está en Europa.

R: Uno siempre quiere lo mejor, mis expectativas están en el fútbol europeo. Es el mejor nivel del mundo y qué mejor que competir allí.

P: Es un jugador polivalente, puede jugar de central y de lateral. ¿En quiénes se inspira?

R: Rafa Márquez, Carlos Salcido son jugadores que hicieron una excelente carrera y son de admirar. El simple hecho de ir a Europa es un gran reto. No cualquiera lo logra hacer. Es bonito tener a ellos como ídolos.

P: ¿Qué enseñanzas se lleva de Pachuca?

R: Pachuca es un club formador. Les gusta formar tanto a nivel futbolístico como personal, eso es lo que hace una institución respetable. Toda la atención que le tienen al jugador desde niño responde a las expectaciones de la mejor forma.

P: En tres años México será una de las sedes del Mundial. ¿Se ve jugándolo con el Tri?

R: En cuanto acabó el Mundial la mentalidad es estar presente, qué mejor que representar a tu país en un Mundial en casa. Es un torneo en el que no cualquiera puede decir que ha participado.

P: La MLS y la LigaMX impulsan su colaboración con la nueva Leagues Cup. ¿Qué le parece este proyecto?

R: Es un buen parámetro para los equipos de la MLS para que vean dónde están. Se puede ver con la Liga de Campeones de Concacaf, ganó Seattle. Es una buena forma mostrar que aquí hay nivel.

