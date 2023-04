Javier Aguirre: “Nos enfrentamos a un equipazo de primer nivel”

Palma, 25 abr (EFE).- Javier Aguirre, entrenador mexicano del Mallorca, reiteró hoy que los 40 puntos que suma su equipo en la jornada 31 de LaLiga no garantizan la permanencia, y exigió la máxima concentración a sus jugadores para enfrentarse al Atlético de Madrid.

“No nos podemos relajar, nos enfrentamos a un equipazo de primer nivel dirigido por un grandísimo entrenador (Diego Pablo Simeone)”, remarcó Aguirre en la conferencia de prensa previa a la visita que el conjunto balear realizará este miércoles al estadio Wanda Metropolitano.

“Vamos a sufrir ante un Atlético que perdió con el Barça y pasaron 14 partidos antes de volver a perder (con el mismo rival); de esos 14 partidos ganó 11, que no es poca cosa. Felicito a Diego Pablo Simeone. Lo que está haciendo es una barbaridad porque no es fácil mantener el mismo nivel durante 10 años; es admirable y respetable (la labor de su homólogo argentino)”, dijo el técnico mallorquinista.

El “Vasco” también se refirió a los 42 puntos que él considera suficientes para mantener la categoría e insistió en que esa cifra le sigue “dando tranquilidad”, aunque con matices.

“El año pasado nos salvamos con 39 puntos; hay equipos que se han ido a Segunda con 41. Los 42 puntos te dan mucha confianza pero no garantizan al cien por ciento de que te quedes (en Primera). Los de abajo no paran de ganar, el Valladolid ha dado un salto brutal, el Valencia gana, pierden Betis y Villarreal. No, no es fácil en una Liga igualada donde cualquiera puede ganar a cualquiera”, precisó.

Aguirre, asimismo, explicó que su equipo llega al Wanda “en una situación más cómoda” tras las dos victorias seguidas ante el Celta y Getafe.

“Veníamos de una rachita fea y sé que la gente quiere un tercer triunfo, pero vamos a un campo complicadísimo donde no será fácil ganar. Intentaré sacar a un equipo fresco, con jugadores con ganas de correr tras el gran esfuerzo de los últimos partidos. Nosotros no estamos acostumbrados a jugar partidos entre semana”, argumentó Javier Aguirre.