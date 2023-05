Lee y Muriqi titulares; el Athletic, con Iñaki Williams y Guruzeta

Palma, 1 may (EFE).- El surcoreano Kang In Lee y el kosovar Vedat Muriqi regresan al once titular del Mallorca en el partido de la 32º jornada en Son Moix ante el Athletic Club, que sale con Iñaki Williams y Gorka Guruzeta en el ataque.

Lee, mediocentro surcoreano, y el “Pirata” Muriqi, delantero kosovar, son dos de los futbolistas más en forma de los mallorquinistas. Ambos tuvieron descanso la pasada jornada ante el Atlético de Madrid y solo jugaron algunos minutos de la segunda parte.

Los equipos de Javier Aguirre y Ernesto Valverde se juegan puntos muy importantes para sus respectivos objetivos: la permanencia virtual en el caso de los bermellones y puestos europeos en lo que atañe a los ‘leones’.

El técnico mexicano y el cacereño afrontan el choque con los mejores futbolistas con los que cuentan en estos momentos. Aguirre mantiene el bloque de cinco defensas y Valverde deja en el banquillo a Nico Williams y al portero Unai Simón.

Los dos equipos vienen de sufrir sendas derrotas en la última jornada; el Mallorca perdió ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano y el Athletic en San Mamés frente al Sevilla.

El once mallorquinista está formado por Rajkovic; Maffeo, Valjent, Raillo, Copete, Jaume Costa; Morlanes, Ruiz de Galarreta, Kang In Lee; Amath y Muriqi.

El conjunto bilbaíno sale con Aguirrezabala; Paredes, Vivian, Yeray, Yuri; Ander Herrera, Vesga; Iñaki Williams, Raúl García, Berenguer; Guruzeta.