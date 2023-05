Javier Aguirre y la permanencia: “Hoy no tenemos nada hecho”

Palma, 3 may (EFE).- Javier Aguirre ha insistido en que su equipo, con 41 puntos, no está matemáticamente salvado del descenso, y recordó que el Betis bajó en una ocasión con 43: “Hoy no tenemos nada hecho”, remarcó el técnico mexicano del Mallorca en la conferencia de prensa previa al partido que su equipo disputará este jueves ante el Girona en el estadio Montilivi.

“Mantener la atención (entre sus jugadores) es muy fácil porque no tenemos nada hecho, aunque estamos cerca, eso sí. El Betis se fue con 43 puntos a la Segunda División. Incluso los lesionados quieren viajar (a Girona) para estar con sus compañeros. Estamos todos metidos en ese objetivo (la permanencia), e insisto en que no podemos vender la piel del oso antes de cazarlo”, argumentó Aguirre.

El “Vasco” confirmó las bajas de Antonio Raillo, Pablo Maffeo, Giovanni González y Matija Nastasic, aunque convocará a Ludwig Agustinsson, recuperado de unas molestias físicas, y a tres futbolistas del filial.

Preguntado si esas ausencias le obligarán a prescindir del bloque de cinco defensas que utiliza desde su llegada al banquillo mallorquinista en marzo de 2022, respondió que es una posibilidad “durante” el choque.

“Llevamos ya varios partidos con muchas bajas por la acumulación de partidos, como todos los equipos. Seguiremos con cinco (atrás) aunque durante algunos partidos hemos utilizado una línea de cuatro, que entrenamos también, y podemos hacerlo (en Girona), claro que sí”, explicó el entrenador de los bermellones.

Con respecto al Girona, Aguirre dijo que es un rival que está “embalado” y que su plantilla está formada por jugadores “diferentes” a la de su equipo.

“Ellos diseñan de una manera y viene juntos con su entrenador. Nosotros llegamos aquí con la plantilla que estaba peleando el descenso y con esta plantilla hicimos 39 puntos. Hoy tenemos 41 puntos, 2 más que el año pasado, y nos sobran seis partidos para mejorar esa cifra”, analizó.

El entrenador del Mallorca también se refirió al probable once que presentará en Montilivi: “Lo decidiré mañana, no daré posiciones específicas y esperaré a ver cómo amanecen y cómo están (sus jugadores)”, indicó.

Finalmente, Javier Aguirre fue interrogado por la frustración del empate ante el Athletic (1-1) en la última jugada del descuento (Iñaki Williams marcó de penalti) cuando la afición ya celebraba la permanencia.

“Me vino a la memoria el 2-6 de Granada, porque jugamos a los tres días. Jugar tan pronto es fantástico porque no te da tiempo a darle vueltas. Ayer ya estábamos cambiando el ‘chip’ porque no te puedes detener en las desgracias ni en las grandes noticias porque te vuelves vulnerable”, respondió el técnico azteca.