El valor de la marca ManU, la joya de la corona: 1.060 millones de libras

Londres (EFE).- Se avecina una de las compras de clubes más caras de la historia. La que más, de hecho, si Catar o Ineos superasen los 5.000 millones de libras (5.650 millones de euros). Y estaría justificada hasta la última moneda, porque el Manchester United es una de las marcas más valiosas del mundo y con vistas a mejorar en los próximos años.

Tanto Catar, a través del jeque Jassim bin Hamad Al Thani, como Ineos, con el multimillonario británico Jim Ratcliffe a la cabeza, han presentado ya sus últimas ofertas para hacerse con el club de Old Trafford y es ahora turno para la familia Glazer, dueños del United desde 2005, el que tiene que decidir cuál es la que más se acerca a sus pretensiones de sacar 6.000 millones de libras por la venta.

Lleguen o no a esa cifra, lo más probable es que el United se convierta en el conjunto deportivo más caro de la historia, por encima de lo que costó el Chelsea (4.250 millones de libras) y por encima de lo que costó el equipo de NFL Washington Commanders (4.800 libras).

¿Y por qué? Porque lo vale. Así lo expone la consultora Brand Finance, que coloca al United como uno de los que mejor ha salido financieramente de la pandemia y de los que mejor perspectiva a largo plazo tiene.

Su valor de marca se ha revalorizado en los dos últimos años, una vez pasada la pandemia y la no asistencia de público a los estadios, que trajo bajadas económicas en los ingresos en día de partido y en ingresos televisivos, y se sitúa en los 1.060 millones de libras, aún por debajo de los 1.400 que llegó a alcanzar en 2018, cuando el equipo era subcampeón de la Premier y jugaba Champions.

Sin embargo, sus perspectivas de crecimiento son altas, porque viene de tiempos oscuros y de romper una sequía de títulos que ha durado más de cinco años. Se desquitó al ganar la Copa de la Liga frente al Newcastle United y tiene la posibilidad de arruinar el triplete a sus vecinos del Manchester City en la final de la FA Cup.

El nuevo proyecto de Erik Ten Hag apunta a rejuvenecer la gloria del equipo y a clasificar asiduamente al United a la Champions, económicamente el objetivo más importante de cada temporada.

“Su futuro es muy prometedor”, apuntan desde Brand Finance, que calculan que el valor total del United está en torno a los 3.500 millones de libras, si se suma su valor de marca, el valor del club y la deuda neta.

“Cuando el Chelsea se vendió el año pasado por 4.500 millones de libras, el valor del club estaba cercano a los 3.000 millones, por lo que no es extraño que los nuevos dueños tengan que pagar un precio superior”.

Otro argumento en el que se apoya la consultora para justificar el precio que paguen por el United es el auge del fútbol femenino y lo bien posicionado que está el club inglés, siendo líder en estos momentos de la Premier League femenina y en la final de la FA Cup que se disputará en Wembley, donde se han agotado ya las entradas para el partido.

Esto no quiere decir que comprar el United no venga acompañado de problemas y obligaciones. El primero, convencer a la afición, hastiada ya de la etapa Glazer, a los que acusan de haber endeudado al club para su beneficio propio; y acometer la renovación de Old Trafford, que se ha quedado anticuado frente a Arsenal, Manchester City y Tottenham, que ya han renovado sus estadios o construido nuevos -el Liverpool está en proceso de renovación-.

Además, en el caso de Catar, la Premier League tendrá que dar el visto bueno a una posible compra, ahora que ha endurecido los test a dueños y propietarios y tendrá en cuenta aspectos como el respeto a los derechos humanos.

La política de multipropiedad de la UEFA también es otro tema a tratar, con Catar siendo propietaria del Paris Saint Germain y Ratcliffe, inversor del Niza.