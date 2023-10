77-78. El Bilbao tumba al Obradoiro en un final de infarto

Santiago de Compostela, 4 oct (EFE).- El Surne Bilbao Basket sumó su primera victoria a domicilio de la temporada tras derrotar por la mínima al Monbus Obradoiro (77-78), al que remontó en el último minuto con un parcial 0-5 que pudo invalidar Tres Tinkle pero el aro escupió el tiro del americano sobre la bocina.

El equipo gallego tuvo el triunfo en su bolsillo pero no supo cerrar el rebote en la recta final, lo que dio segundas opciones a su rival, que tiró de oficio para engancharse al partido cuando Alex Renfroe falló dos tiros libres para empatar a falta de 40 segundos. El trio arbitral, tras revisar la jugada, le dio el balón al Bilbao, que culminó su remontada con un “2+1” de Thijs De Ridder (77-78).

El Obradoiro buscó un ataque largo, pero no encontró a Howard. Falló su lanzamiento, pero, tras otra revisión arbitral, tuvo una segunda opción para ganar. Faltaban siete segundos. Eric Washington sacó de fondo. El Bilbao impidió que Howard recibiera. Se la jugó Tinkle, y falló.

Jordan Howard lideró a un Obradoiro dubitativo en el primer tiempo. El estadounidense, internacional con Puerto Rico, hizo 11 de los 16 puntos de su equipo en los primeros diez minutos. El ataque del Bilbao no se centró tanto en un jugador. Hasta seis jugadores de negro metieron canasta.

Ambos equipos apostaron por un ritmo eléctrico. Buscaron finalizar por la vía rápida sus ataques, y eso provocó algunas pérdidas infantiles. La igualdad era máxima. La entrada de Pustovyi y Blazevic dio otro aire al ataque santiagués, que encontró en la pintura los puntos necesarios para mantener el ritmo anotador de su rival. El ucraniano firmó su mejor actuación desde su regreso.

Sin llegar a coger una renta superior a los cinco puntos (28-33) y pese a su pobre porcentaje desde la línea de tres puntos (4/14 al descanso), el Bilbao dio la sensación estar más cómodo sobre la pista.

El equipo vasco bailaba al ritmo de Adam Smith, y llegó al ecuador con una mínima ventaja (40-41) después de que Howard cerrase la primera parte con un espectacular triple sobre la bocina. Jaume Ponsarnau aplaudió en el banquillo la defensa de Pantzar.

Fue un canastón que dio aire al Obradoiro. Recuperó el pulso del encuentro con una gran defensa, y una tangana entre Andersson y uno de los ayudantes de Moncho Fernández encendió a su afición, hasta ese momento muy callada. Dos triples consecutivos de Howard y Washington voltearon el electrónico, aunque el Bilbao reaccionó rápido. E técnico santiagués pidió tiempo muerto (54-54, min.26)

El parón no le sentó bien al Bilbao. Falló varios tiros después de una buena selección, y su rival no perdonó con un parcial 7-2 para entrar mandando en el último cuarto (61-56). Con esa pequeña renta entró el Obradoiro en los últimos minutos, en los que no supo cerrar su rebote. Y eso lo mató. Las segundas opciones acabaron siendo decisivas para el triunfo bilbaíno.

– Ficha técnica.

77 – Monbus Obradoiro (16+24+21+16): Eric Washington (13), Jordan Howard (24), Thomas Scrubb (8), Tinkle (2) y Rubén Guerrero (3) –equipo titular- Pustovyi (13), Álex Suárez (3), Blazevic (5), Pol Figueras (2) y Muñoz (4).

78 – Surne Bilbao Basket (18+23+15+22): Adam Smith (13), Denzel Andersson (9), Pantzar (5), Xavi Rabaseda (5) y Hilnason (14) –equipo titular- Álex Reyes (6), Renfroe (4), Tsalmpouris (7), De Ridder (5) y Kullamae (10).

Árbitros: Antonio Conde, Alberto Sánchez Sixto y Vicente Martínez.

Incidencias: encuentro correspondiente a la segunda jornada de la liga Endesa disputado en el pabellón Multiusos Fontes do Sar ante unos 4.000 espectadores.