Javier Aguirre: “El Valencia tiene una colección de jugadores espectaculares”

Palma, 6 oct (EFE).- Javier Aguirre, entrenador mexicano del Mallorca, ha afirmado que su equipo recibirá este sábado al Valencia en el estadio Son Moix, “un rival que cuenta con una colección de jugadores espectaculares” dirigido por un entrenador, Rubén Baraja, “que ha apostado por los jóvenes con muy buen resultado”.

“Es cierto que tienen bajas importantes en defensa, pero es un equipo dinámico, intenso, atrevido. Será un partido disputado y ojalá los tres puntos se queden en casa”, dijo Aguirre en la rueda de prensa previa a la visita del Valencia.

El Mallorca no ha ganado ninguno de los tres choques disputados en Son Moix (perdió con el Villarreal y empató con el Athletic y Barcelona).Por ello, el “Vasco” otorga una gran relevancia al hecho de afrontar el parón de la Liga sumando los tres puntos en juego.

“Tenemos que hacer buenos los empates ante el Barça y el Rayo ganando al Valencia, o al menos, intentándolo, pero siempre con un juego en el que se vea al equipo con intención de ganar”, añadió.Con respecto al sistema de juego que empleará ante el conjunto che, Aguirre explicó que el objetivo es “explotar las posibles vulnerabilidades del rival”.

“Todos los entrenadores estamos en esa incertidumbre de intentar que no se noten nuestros defectos y explotar los del rival. Todos vamos aprendiendo, y me incluyo entre ellos. En el fútbol de antes salían los onces de carrerilla y sabías como jugaban; hoy en día eso es muy difícil”, precisó.

El técnico mallorquinista también se refirió a la mejoría experimentada por su equipo en los dos últimos partidos ante el Barça y Rayo.”Tenemos más variantes y jugadores polivalentes. De nuevo estamos compitiendo, y si como entrenador ves eso te quedas más tranquilo, aunque si el rival tiene más calidad o te la enchufa por la escuadra ese ya es otro asunto”, indicó.

Aguirre también abordó la mejoría del nivel de juego experimentada por algunos de sus futbolista como otra de las razones que alimentan su optimismo con vistas al futuro.

“A (Sergi) Darder se le ve más integrado. Le pedí que asumiera galones, que se integrara rápidamente porque es de la casa y lo trajimos para eso. Paulatinamente él nos va encontrando a nosotros, y nosotros a él. (Cyle) Larín es más introvertido (fue suplente ante el Rayo) y empieza a soltarse al estar ya al cien por ciento (se incorporó a los entrenamientos en baja forma física). Abdón (Prats) y Muriqi son inteligentes, se complementan. Nunca van al mismo balón y aunque no son los más veloces de la historia, son valientes”, aseguró.

Finalmente, y con respecto a la notable aportación del centrocampista mallorquín Antonio Sánchez, relegado a un papel menor a principios de temporada, y gran figura en los últimos dos partidos, Javier Aguirre dijo que ahora “es otro” futbolista.

“Jugaba poco, por el sistema o lo que fuera. Es un chico especial, no esconde sus sentimientos. Le dije, hablemos de hombre a hombre. No juegues con (el número) diez en la espalda, que es mucha responsabilidad. Ahora es el 18 y…fantástico. Empezó de cero, se divierte y es el mejor. Viéndole entrenar, alegre y con una sonrisa, me digo ‘a este me lo han cambiado’. Ante el Valencia jugarán Antonio y diez más”, remarcó el técnico de los bermellones.