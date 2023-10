Shanghái (China) (EFE).- El número dos del tenis mundial, el español Carlos Alcaraz, cayó hoy eliminado en los octavos de final del Másters de Shanghái al perder contra el búlgaro Grigor Dimitrov, 19º del ránking ATP, por 5-7, 6-2 y 6-4.

El partido, que se prolongó durante 2 horas y 10 minutos, empezó de cara para el búlgaro, que llegó a ponerse 3-5, pero ‘Carlitos’ volvió a hacer gala de su fortaleza mental para ganar dos bolas de rotura consecutivas y hacerse con el primer set.

El público del centro deportivo de Qizhong reconoció el tesón del español con hasta dos ovaciones en un décimo juego que dejó varios puntos muy vistosos, entre los que destacó uno culminado por Alcaraz con una dejada cruzada al subir a la red.

El partido se dio la vuelta en el segundo set

El segundo set comenzó de la misma manera, con Dimitrov adelantándose 2-4 y aprovechando un fallo en una subida de Alcaraz para romper su saque y llevarse el juego; en este caso no hubo espacio para la épica, por lo que el duelo se fue al parcial de desempate.

Grigor Dimitrov celebra un punto durante el partido. EFE/EPA/Alex Plavevski

Y más de lo mismo en el tercero: el búlgaro, muy contundente en el saque y haciendo gala de una gran clase en sus golpeos, hizo buena una bola de ‘break’ en el tercer juego y pronto se puso 1-3, con Alcaraz mostrando cada vez más síntomas de desesperación por sus fallos e incluso llegando a cojear de su pie derecho durante unos momentos.

Aunque el principal cabeza de serie del torneo intentó remontar, se mostró menos preciso y concentrado que su rival, quien acabó sellando el pase a los cuartos de final; el único ‘top 10’ que todavía tiene opciones de acceder a esa ronda es el ruso Andrey Rublev, que se enfrentará hoy al estadounidense Tommy Paul.

Primera derrota ante Dimitrov

Alcaraz y Dimitrov ya se habían enfrentado en tres ocasiones, todas ellas contadas por victoria para el español, la última en los cuartos de final del torneo ATP 500 de Londres (6-4, 6-4) el pasado mes de junio.

Carlos Alcaraz durante el partido. EFE/EPA/Alex Plavevski

Este lunes, tras imponerse al británico Daniel Evans en dieciseisavos, Alcaraz había advertido de que Dimitrov era un “jugador muy talentoso” que se siente cómodo cuando tiene los partidos de cara: “Intentaré estar concentrado todo el tiempo y no dejarle dominar el juego”, avanzó el murciano.

Tras su victoria, Dimitrov se enfrentará en cuartos al chileno Nicolás Jarry, situado en el 22º puesto de la clasificación internacional, quien venció también hoy al argentino Diego Scwhartzman por 6-3, 5-7 y 6-3.

“Es difícil asimilar no haber aprovechado una gran oportunidad”

Tras el partido, Alcaraz admitió que “es difícil de asimilar” no haber aprovechado una “gran oportunidad” para alcanzar de nuevo el primer puesto del ránking.

“Con esta derrota, (el número uno del ránking) está un poco más lejos. Va a ser más difícil. (…) Tengo algunos torneos por delante y trataré de hacerlo lo mejor posible, de ganarlos, si quiero tener la oportunidad de terminar el año como número uno. He perdido muchas oportunidades para conseguirlo”, lamentó Alcaraz, aunque aseguró que tiene otras por delante.

Pese a todo el murciano dijo no sentirse decepcionado: “No solo hay que centrarse en ganar sino más allá. Grigor (Dimitrov) es un jugador de alto nivel, hoy lo ha demostrado. Ha jugado un gran tenis. No voy a decir que he jugado muy mal o que ha sido de mis peores partidos. Considero que he jugado muy bien”.

Preguntado por la clave de su derrota, Alcaraz explicó que tenía que haber empezado mejor el segundo set tras adjudicarse el primero con una remontada: “Fue un poco de sorpresa para mí la forma en la que empezó el segundo set tras un primer set duro para él. Mantuvo ese nivel e intensidad durante el segundo y el tercero”.