Juan José Lahuerta



Madrid (EFE).- ¿Hay algún equipo que todavía no haya encajado un gol en todos los torneos profesionales y semiprofesionales de España? La respuesta es ‘sí’. El Xerez CD, con Antonio Santos e Ismael Gil como guardianes de su portería, es el único club de los 496 que mantiene a cero el casillero de goles en contra. Y, además, junto al Polisportiva Acerrana 1926 de Italia, firma ese impresionante registro en las cinco grandes ligas europeas.



En las siete jornadas que ha disputado el Xerez CD en el Grupo 10 de la Tercera RFEF, Ismael Gil -en las dos primeros encuentros antes de lesionarse-, y Antonio Santos, en los cinco siguientes, han conseguido dejar a cero la portería del conjunto andaluz, que gracias a su solidez defensiva comparte liderato con el Ciudad de Lucena.



Jornada a jornada, uno tras otro, equipos como el Córdoba B, el Sevilla C, el Ceuta B, el Cabecence, el Cartaya, el Conil y el Utrera se han encontrado con una muralla inexpugnable solo comparable a la que ha construido el guardameta Aniello Rendina en la Eccellenza, equivalente a la Tercera RFEF en Italia.



Rendina, como Santos e Ismael Gil, es el único portero de las cinco primeras categorías de las grandes Ligas (España, Francia, Inglaterra, Alemania e Italia) que se mantiene imbatido. El dato, es demoledor: solo dos equipos, el Xerex CD y el Polisportiva Acerrana 1926, no han encajado un gol de los 2.221 clubes repartidos en todas las categorías profesionales y semiprofesionales de cinco países.

Trabajo, trabajo y trabajo como clave del éxito

¿Cuál es la clave? Antonio Santos e Ismael Gil lo tienen claro. Ambos, coinciden: “Estamos todos comprometidos en defensa. El mister (Juan Carlos Romero ‘Checa’) y Juan Pedro Ramos (segundo entrenador) nos dan muchas herramientas para entrenar bien. Vamos todos a una y estamos todos comprometidos. Mantener la portería a cero es mérito de todo el equipo”, asegura a EFE Santos.



“La clave es el trabajo desde pretemporada. Sin ese trabajo de todos no sería posible. También nos aplicamos duro los porteros, con Fran Corrales y Álex, entrenadores específicos. E ir sobre todo el día a día, no pensar más allá. Sin todo el equipo no sería posible. Hay mucho trabajo detrás de todo esto”, incide Gil también en declaraciones a EFE.



Santos y Gil forman un dúo perfectamente compenetrado que ha exprimido con acierto el Xerez CD. Son distintos, pero reman en la misma dirección. El primero, representa la proyección y la juventud. Tiene 21 años y mucho futuro por delante. El segundo, con 34, posee una amplia trayectoria en muchas de las categorías del fútbol español, sobre todo en la ya extinta Segunda B española.



Santos firmó este verano por el club andaluz procedente del Ceuta B. Nacido en Sevilla, es un producto de la cantera del Málaga con un futuro enorme. Su compañero, lo tiene claro: “Es mejor portero que yo”, dice Gil. Y es que, el buen rollo entre ambos es evidente. Compiten por el puesto de forma sana y eso se ve reflejado con buenos resultados en el terreno de juego.

“Cuando entrenamos juntos, nos hacemos uno mejor al otro”

“Desde que llegó Isma, hemos tenido una relación súper buena. Nos llevamos súper bien. Tuvo la mala suerte de lesionarse al principio. Ha estado un poco más apartado del grupo y le he echado de menos. Nos llevamos genial y cuando entrenamos juntos, nos hacemos uno mejor al otro. Yo todavía tengo mucho que demostrar”, afirma Santos.



“Para mí es una de mis debilidades del vestuario. Es un chico que tiene una proyección espectacular. Trabaja increíble. Desde el primer momento la compenetración ha sido muy buena y ahí se ven los resultados juegue quien juegue. Nuestra complicidad y la que tenemos con Fran Corrales, nuestro entrenador de porteros, cada día nos hacemos mejores”, responde Gil, cuya trayectoria es mucho más amplia.



Sin embargo, su corazón se ha quedado para siempre en Vallecas. En el Rayo se hizo futbolista y llegó a ir convocado con el primer equipo para escenarios de postín como el Bernabéu. Al final, se convirtió en un obrero de las categorías inferiores del fútbol español: Fuenlabrada, Navalcarnero, Villanovense, Atlético Sanluqueño, Numancia e Ibiza fueron los clubes para los que lució su escudo antes de acabar en el Xerez CD.

Casillas, ídolo común

Y, como Santos, tiene un ídolo por encima de los demás: Iker Casillas. “Para hablar de Iker, primero hay que lavarse la boca. Ha sido una locura. Siempre seré de Iker y tuve la suerte de que me diera la camiseta una vez que fui al Bernabéu. Es oro para mí”, explica Gil. “Mi ídolo es Iker Casillas. Era el ídolo de todos. Con esa trayectoria y con ese nivel influyó en mí”, coincide Santos.



Sus familias también fueron clave para que el gusanillo del fútbol entrará en los dos porteros imbatidos de todos los torneos de las cinco grandes ligas. En el caso de Ismael Gil, su padre, portero y también jugador de baloncesto, y su abuelo, le llevaban al estadio del Rayo Vallecano. También al parque, siempre con un balón y, como no le gustaba correr, apostó por la portería.



En el caso de Antonio Santos, su padre también era muy futbolero, pero su hermano mayor, también portero, fue un espejo en el que mirarse: “Le veía y quería ser como él. De ahí nació esto de la portería”, explica.



La lista de ‘maestros’ es larga para ambos. En el caso de Ismael Gil, primero cita a su madre y a su padre como grandes referentes. Pero también da otros nombres clave: los entrenadores de porteros Pedro Montero (Rayo), Borja Montero (Villanovense), David Salazar (Numancia) y Fran Corrales (Xerez CD); el guardameta Dani Jiménez (Betis y Alcorcón); y figuras importantes del Rayo como David Cobeño, Míchel o Coke Andújar. En el caso de Antonio Santos, cita a Juan Calatayud, antes en el Málaga y ahora entrenador de porteros en Guinea Ecuatorial.

El ascenso, objetivo principal más allá de encajar goles

Todos forman una lista de aquellos que moldearon a dos porteros que forman parte de un club humilde pero con mucha historia. El Xerez CD jugó una temporada en Primera División (2009/10), 33 en Segunda, 17 en Segunda B y 25 en Tercera. Ahora, en la quinta división del fútbol español pelea por ascender a la Segunda RFEF.



De momento, el objetivo va por buen camino. La ausencia de goles en contra tiene buena parte de culpa del éxito. Y tampoco han tenido a la suerte como un factor clave para conseguir ese dato: “No creo que hayamos tenido fortuna”, dice Ismael Gil. “No hemos tenido ningún gol anulado, ningún palo. Es muy difícil lo que estamos consiguiendo. Dejar la portería a cero siete jornadas consecutivas es un disparate. Espero que sean más. No quiero ponerle fecha al final, porque luego lo que se habla, se gafa”, añade Santos.



Ahora, el siguiente reto pasa por el partido ante el Gerena el próximo domingo en el estadio de Chapín. En ese choque, el Xerez CD intentará sumar su octavo partido imbatido, aunque el reto general es más ambicioso.



“Firmo que de aquí a final de año nos metan un gol por partido pero que ascendamos. Lo importante es subir y dar una alegría a la afición”, sentencia Gil. En eso trabaja el Xerez CD, en devolver a su hinchada la grandeza de otros cursos. Y tienen dos armas poderosas, la de un par de porteros que forman la muralla más impenetrable de las grandes ligas europeas.