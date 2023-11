Munir: “Osasuna tiene que ganar, pero nosotros lo necesitamos más”

Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El jugador de la UD Las Palmas Munir El Haddadi ha manifestado este jueves que si bien Osasuna está obligado a ganar el próximo sábado, su equipo lo necesita aún más, en la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports.

“Vamos a un campo muy difícil, ellos tienen que ganar, pero nosotros lo necesitamos más. El Osasuna juega muy directo, tenemos que permanecer muy juntos y tener las cosas claras para que no tengan esos espacios en los que nos puedan generar peligro”, ha analizado el delantero hispano-marroquí en rueda de prensa.

Munir ha destacado que el equipo amarillo “compite” y va “por buen camino”, por lo que apuesta por “seguir así” con una próxima parada en Pamplona, ante un rival que tiene 13 puntos, cuatro menos que los grancanarios.

Además, ha asegurado que “ganar a un club como el Atlético de Madrid en la jornada anterior te da esa confianza para mirar el partido que viene de otra manera, y Lo afrontamos con mucha ilusión”.

El delantero del conjunto amarillo prometió en su presentación una docena de goles esta temporada, aunque de momento solo lleva uno, el primer de la pasada victoria en Almería (1-2).

“He acabado jugando en banda y es más complicado meter goles desde ahí. Donde me siento más cómodo es de falso 9, pero el entrenador me transmite confianza y se lo agradezco, sabe que le puedo aportar bastante, no solo con goles y asistencias, sino con trabajo, pero lo importante es que el equipo gane y saquemos esto adelante”, ha relatado.

Por otra parte, la UD Las Palmas disputará un partido amistoso ante la SD Tenisca el próximo día 15, a partir de las 18.00 horas, en el estadio Virgen de Las Nieves de Santa Cruz de La Palma, aprovechando el parón de selecciones.

El encuentro se jugará con motivo del centenario de la entidad palmera y servirá también para rememorar el partido de inauguración de dicho estadio, cuyo encuentro de apertura oficial fue en 2001, también frente al conjunto amarillo. EFE

