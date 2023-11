Madrid(EFE).- Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, explicó este miércoles que la entidad rojiblanca “está a favor de mejorar las competiciones europeas y que se generen mayores ingresos para todos los clubes con el consenso de toda la familia del fútbol”, aunque remarcó que “cualquier cambio debe ser controlado por UEFA y ECA (Asociación de Clubes Europeos)”.

“La posición del club es muy clara y la conoce todo el mundo. Igual no me expresé de forma adecuada, así que quiero dejarlo muy claro: el Atlético de Madrid está a favor de mejorar las competiciones europeas y que se generen mayores ingresos para todos los clubes con el consenso de toda la familia del fútbol”, expresó en declaraciones a los medios del club.

“Queremos la mejor competición posible y, como siempre he dicho, cualquier cambio debe ser controlado por UEFA y por ECA, que es donde estamos representados los clubes”, abundó Cerezo, en una publicación en la página web del Atlético de Madrid.

El presidente del Atlético hizo estas declaraciones un día después de afirmar en una entrevista en ‘Onda Cero’, según un comunicado de la emisora: “La Superliga creo que es buena para el fútbol español. Con que no haya Superliga han ganado los ingleses. Prueba de ello es que se han llevado a todos los mejores jugadores. Nosotros nos salimos porque no quisimos que la UEFA nos pudiera sancionar y una vez salieron los ingleses no había opción de que saliera”.