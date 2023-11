Roma (EFE).- El serbio Novak Djokovic superó con autoridad este sábado al español Carlos Alcaraz en las semifinales de las Finales ATP, con una exhibición de tenis con la que cerró el duelo en dos sets, por 6-3 y 6-2.

Djokovic defenderá su corona de ‘Maestro’ ante el ídolo local, el italiano Jannik Sinner, en su novena final de este prestigioso sorteo.

El serbio busca la gloria, obtener su séptimo entorchado de las Finales ATP, lo que le colocaría en lo más alto, superando los seis con los que actualmente empata con el suizo Roger Federer.

El de ayer era el quinto enfrentamiento entre Djokovic y Alcaraz, con el recuerdo reciente de la final de Wimbledon, en la que el español, número dos del mundo, bordó su primer título en la hierba inglesa.

Con esa fuerza, con ese convencimiento, comenzó el partido el prodigio murciano hasta que Djokovic se lo permitió, hasta que apagó el inicio brillante de un Alcaraz que bien temprano tuvo una oportunidad de oro, al contar con dos bolas de ‘break’ en el primer juego, pero que no supo aprovechar.

El tenista español Carlos Alcaraz celebraba un punto en su partido contra el serbio Novak Djokovic en la seminfinal de las Finales ATP que se disputan en Turín, Italia. EFE/EPA/Alessandro Di Marco

Alcaraz: Djokovic ha demostrado porqué es el mejor jugador del mundo

Al término del partido, Carlos Alcaraz, se rindió ante su rival, al que calificó como el mejor jugador del mundo.



“Es muy, muy duro jugar contra él. Juega al mismo nivel durante todo el partido. La calidad que tiene es increíble. Juega muy, muy profundo y es muy difícil sacar ventaja de eso. Una vez más, ha demostrado porqué es el mejor jugador del mundo”, declaró en rueda de prensa.



“Estoy motivado porque quiero vencerle. Quiero ser el mejor de la historia. Quiero entrenar con un objetivo. Quiero ganarle. Quiero ganar todos los torneos que voy a jugar”, dijo, convencido.



“Siento que no estoy a su nivel en pista cubierta, obviamente. He jugado grandes partidos en Wimbledon, en Cincinnati, en Roland Garros…”, comentó, “pero una vez que pisamos la pista, la pista cubierta, siento que tengo que entrenar más, tengo que ser mejor jugador. Obviamente él tiene más experiencia que yo jugando en estos torneos, en estas pistas. Pero es increíble”.

Carlos Alcaraz descansa en un momento del partido de semifinales de las Finales ATP disputado contra Novak Djokovic en Turin, Italia. EFE/EPA/Alessandro Di Marco

Djokovic sobre Alcaraz: “Es uno de los jugadores más completos contra los que he jugado”

Por su parte Novak Djokovic elogió a su rival tras la victoria, al que se refirió como “uno de los jugadores más completos” que se había encontrado en su carrera.



“Sabía que iba a ser un partido con mucha intensidad, porque es siempre así con Carlos. Es un de los jugadores más completos contra los que he jugado. Muy dinámico, muy veloz haciendo muchas cosas; cómo defiende, cómo ataca… es una victoria muy importante para mí”, comentó sobre la pista del Pala Alpitour nada más terminar el choque.



“Alcaraz ha tenido varios ‘break’ al inicio, pero luego ha cambiado el partido y me he sentido más libre”, añadió.



“Mis hijos están aquí y me ha dado confianza y fuerza para combatir ante Alcaraz, para continuar empujando” sentenció entre risas.