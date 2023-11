Madrid (EFE).- El presidente del Comité Técnico de Árbitro (CTA), Luis Medina Cantalejo, aseguró este miércoles que “no es positivo intentar presionar a los árbitros antes de los partidos”, en alusión al Real Madrid, y defendió que en lo que va de temporada “el nivel arbitral ha sido muy bueno”.

Balance de los arbitrajes en el primer tramo del curso

Medina Cantalejo, que compareció para hacer balance de los arbitrajes en el primer tramo del curso, avanzó que el organismo trabaja con LaLiga para hacer públicos los audios de las conversaciones de los árbitros principales con el VAR durante los partidos y pidió a la juez que instruye el ‘caso Negreira’ que si tiene pruebas de que algún árbitro ha estado metido en la trama “lo castigue”.

“Hablando desde el máximo respeto, creo que no es positivo, ni para la competición, ni para la imagen del fútbol español, intentar desde antes de celebrarse el partido presionar al árbitro, que es lo que se está haciendo sacando imágenes de todos los árbitros y dándose la circunstancia de que a alguno que está ahora en Primera le han sacado imágenes de cuando pitó al Castilla”, dijo al ser preguntado por las críticas del Real Madrid.

El presidente del CTA mantuvo que “la labor del árbitro es suficientemente complicada como para echarle más presión encima” y que la forma de actuar del conjunto blanco “no es la correcta”.

El presidente del Comité Técnico de Árbitros, Luis Medina Cantalejo (i), comparece este miércoles en La Ciudad del Fútbol de Las Rozas para analizar el primer tercio de la temporada arbitral. EFE/Zipi Aragón

“Espero que se recapacite sobre este modo de actuar, habrá ciertos errores, pero entiendo que hay otra forma de hacer las cosas, nuestra casa está abierta. Se pueden hacer las cosas de muchas maneras con un poco de ética y educación”, dijo.

El Comité analiza semanalmente los posibles errores

Medina Cantalejo insistió en que el Comité analiza semanalmente los posibles errores de cada jornada y en la autocrítica que hace y defendió que en lo que va de temporada solo “ha habido dos manos errónamente sancionadas tanto por el árbitro de campo como por el de VAR”.

“Dijimos que la anterior temporada había sido complicada y que el rendimiento de los árbitros era mejorable, pero lo que son estas jornadas estamos muy satisfechos por la labor y el rendimiento de nuestra plantilla, admitiendo que ha habido errores, pero muchísimos aciertos. Si fuéramos perfectos esto sería muy aburrido”, dijo.

En respuesta a la propuesta del presidente del Getafe, Ángel Torres, de apartar el VAR durante una temporada y formar a profesionales, Medina Cantalejo afirmó que “proponer es fácil y barato” y que “si alguien tiene una solución magistral para solucionarlo tiene las puertas abiertas”.

El presidente del Comité Técnico de Árbitros, Luis Medina Cantalejo. EFE/Zipi Aragón

Posibilidad de hacer públicos los audios de las conversaciones

“El VAR no es la panacea, preparamos a los árbitros en activo cada día de la semana y aun así el Getafe cuando entiende que le perjudican dice que el VAR es muy malo, pero ese día hay un beneficiado y no he escuchado eso. Esto forma parte de este juego, pero a veces se pasan líneas rojas que no deberían”, añadió.

Una semana después de la reunión mantenida con los entrenadores de Primer y Segunda división que calificó como muy positiva, Medina Cantalejo explicó que el CTA trabaja con LaLiga en la posibilidad de hacer públicos los audios de las conversaciones entre el árbitro principal y el VAR.

“Está prohibido hacerlo en vivo, pero sí hemos tenido ayer con técnicos de la Liga para ver qué opciones tenemos para dar un paso adelante y vamos a hacer cosas para que se pueda escuchar qué ocurre en ese momento crucial.

A nosotros nos puede servir para aclarar determinadas circunstancias”, indicó, tras lamentar que los árbitros sean objeto de ‘mobbing’ en ocasiones por parte de los jugadores y dijo que hay “una instrucción clara de FIFA y UEFA para acabar con esas protestas”.

Sobre la investigación del caso Negreira

Respecto a la investigación del caso Negreira, el presidente de los árbitros mostró su respeto pero consideró “inapropiado” que el juez haya hablado en un auto de un grupo de árbitros corruptos y pidió a este que “si tiene pruebas que los castigue”.

“Nosotros lo que queremos es que definitivamente y cuanto antes esto se resuelva y que quien lo haya hecho que lo pague, sea de la familia Negreira o el Barcelona. Si este juez tiene nombre de algún árbitro que haya metido en esta trama que lo pague.

Me parece un poco aventurado, si tiene pruebas castíguelo ya, pero creo que hacer un juez esas apreciaciones me parece del todo inapropiado”, sostuvo.

Medina Cantalejo garantizó que si el colegiado Miguel Ángel Ortiz Arias hubiera faltado al respeto al jugador del Girona David López, como este denunció inicialmente, no continuaría en la plantilla de árbitros de Primera y negó haber recibido alguna vez, cuando estaba en activo, indicaciones sobre cómo dirigir “partidos mediáticos”, igual que hicieron Carlos Clos Gómez, director del proyecto VAR, y Álberto Undiano Mallenco, que le acompañaron en su comparecencia.

“Si alguien piensa que hay un túnel y nos metemos por ahí para decir pita el penalti es que desconoce esto. El VAR es sagrado”, sentenció, antes de aclarar que cuando Pedro Rocha asumió la presidencia de la Federación Española de Fútbol en lugar de Luis Rubiales puso a disposición de éste su cargo como presidente del CTA.